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確保美韓同盟 文在寅：2國民主政府有合作經驗

編譯張君堯／即時報導
韓國總統文在寅9日於青瓦台會議中表示，將與美國總統當選人白登及相關人士進行多方面溝通，包括推展朝鮮半島和平進程與碳中和目標。（美聯社）
韓國總統文在寅9日於青瓦台會議中表示，將與美國總統當選人白登及相關人士進行多方面溝通，包括推展朝鮮半島和平進程與碳中和目標。（美聯社）

韓國總統文在寅9日於青瓦台會議中表示，將與美國總統當選人白登及相關人士進行多方面溝通，包括推展朝鮮半島和平進程與碳中和目標，避免韓美同盟等相關議題空窗期。

韓聯社報導，文在寅先在談話中恭賀白登勝選，並期許「美國總統當選人白登和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）能夠團結美國，並領導一個成功的政府」。

文在寅也強調，在持續推進朝鮮半島和平進程上，韓國政府以與川普總統之間的堅定友情及信賴為基礎，合作相當良好，並說道：「美國民主黨政府也與韓國（共同）民主黨政府也有過緊密合作推展和平進程的經驗」。

文在寅認為這樣有助在朝鮮半島非核化及和平進程上取得更大進展，也不致在政府轉換之際，使韓美同盟強化及朝鮮半島和平進程產生空窗期。

在經濟合作上，文在寅將透過強化雙邊及多邊進一步推展經濟合作。其中白登強調的碳中和及氣候變遷對策，與文在寅政府推動的目標及綠色新政策一致，期待藉此合作。

此外，文在寅也強調，美國時間9日召開韓美外長會談，韓國政府會與川普政府合作到最後一刻，該在川普任期內進行的事項都會按照計畫進行，努力做出最好的成果，並「延續至新政府的到來並進一步發展」。

文在寅 美國 白登

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