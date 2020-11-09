翁山蘇姬 再贏緬甸國會大選

翁山蘇姬。（路透）

緬甸 實質領袖翁山蘇姬領導的執政黨「全國民主聯盟」9日宣布，已在8日的國會大選中獲勝，贏得絕對多數席次而能繼續執政。這個結果符合外界預期。

緬甸國會共有642席。全民聯資訊委員會發言人吳埃朱說：「本黨已取得322席以上，目標是拿下377席，但結果很可能更多。」

本次大選中，來自90多個政黨的候選人角逐1117個聯邦和地方議會席位，此次有投票 資格的選民數量超過3700萬，包括500萬名首投族。緬甸當局預計在投票結束一周或兩周後公布所有選舉結果。

5年前，翁山蘇姬在世界矚目的大選中席捲全國贏得勝利，戰勝了軍方支持的執政黨聯邦鞏固與發展黨，她隨後與仍掌握巨大權力的軍方領袖簽訂權力分享協議。礙於憲法規定，她無法出任總統一職，以國務資政身分成為該國實質領袖。5年來，她的政府在經濟成長方面表現不如預期，也未結束當局與爭取更多自治權的少數族群數十年來的武裝衝突。

此次大選中，全民聯的主要競爭對手仍是鞏發黨。由於第二波新冠肺炎疫情 來勢洶洶，該黨與其他23個反對黨曾一起呼籲推遲選舉，但翁山蘇姬10月要求選舉按原計畫進行，分析人士認為她試圖捍衛全民聯的絶對多數優勢。

然而，並非所有緬甸人都能透過此次大選表達意見。上月，緬甸當局取消了若開邦大部分地區的投票。若開邦長期以來有令緬甸政府頭疼的洛興雅人問題，如今還有希望爭取更大自治權而與政府軍作戰的若開軍。

緬甸當局還取消了包括孟邦和克欽邦在內其他受種族衝突影響的省邦的投票。大規模取消投票令少數民族政黨憤怒，因為這意味在一個有3700萬註冊選民的國家中，超過150萬人被剝奪選舉權。

根據選舉程序，新1屆聯邦議會將於明年2月初舉行首次會議，並於3月結束前推選新總統和副總統，由新總統負責組建新政府。