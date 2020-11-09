白登勝選 梅克爾：德美兩國將並肩面對全球挑戰

德國總理梅克爾。(美聯社)

美國 民主黨總統候選人白登擊敗共和黨籍現任總統川普後，德國 總理梅克爾 今天誓言會與美國並肩克服全球挑戰，包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和全球暖化等問題。

法新社報導，梅克爾（Angela Merkel）今天發布的聲明，用語明顯比4年前川普進駐白宮時熱情。梅克爾強調：「兩國友誼已挺過時間的考驗。」

梅克爾指出白登「在外交政策上有數十年經驗」，「曾與他有過愉快的會面與交談」。

梅克爾也說，白登的副總統人選賀錦麗（Kamala Harris）是「此職位第一位女性及兩個移民之子」，這「鼓舞」了許多人。

相較之下，梅克爾2016年則以反常的警告回應川普勝選。她當時表示，唯有在美國總統尊重民主價值的情況下，才會跟他合作。

這次，梅克爾承諾會與美國「肩並肩」面對「冠狀病毒疫情的艱難考驗…（以及）對抗全球暖化與恐怖主義」。她並指出，德國與美國有多重共同利益。

梅克爾除承諾會與美國合作外，也提到歐洲人將付出更多來盡自己的一分力。

她表示：「德國人與歐洲人知道，在21世紀，我們必須在這份夥伴關係上承擔更多責任。」

「美國依然是我們最重要的盟友，但它期待我們更加努力、確保我們自己的安全，以及為了我們自身信念在全世界挺身而出，這合乎情理。」