我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

輝瑞疫苗9成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

白登勝選 梅克爾：德美兩國將並肩面對全球挑戰

中央社柏林9日綜合外電報導
德國總理梅克爾。(美聯社)
德國總理梅克爾。(美聯社)

美國民主黨總統候選人白登擊敗共和黨籍現任總統川普後，德國總理梅克爾今天誓言會與美國並肩克服全球挑戰，包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和全球暖化等問題。

法新社報導，梅克爾（Angela Merkel）今天發布的聲明，用語明顯比4年前川普進駐白宮時熱情。梅克爾強調：「兩國友誼已挺過時間的考驗。」

梅克爾指出白登「在外交政策上有數十年經驗」，「曾與他有過愉快的會面與交談」。

梅克爾也說，白登的副總統人選賀錦麗（Kamala Harris）是「此職位第一位女性及兩個移民之子」，這「鼓舞」了許多人。

相較之下，梅克爾2016年則以反常的警告回應川普勝選。她當時表示，唯有在美國總統尊重民主價值的情況下，才會跟他合作。

這次，梅克爾承諾會與美國「肩並肩」面對「冠狀病毒疫情的艱難考驗…（以及）對抗全球暖化與恐怖主義」。她並指出，德國與美國有多重共同利益。

梅克爾除承諾會與美國合作外，也提到歐洲人將付出更多來盡自己的一分力。

她表示：「德國人與歐洲人知道，在21世紀，我們必須在這份夥伴關係上承擔更多責任。」

「美國依然是我們最重要的盟友，但它期待我們更加努力、確保我們自己的安全，以及為了我們自身信念在全世界挺身而出，這合乎情理。」

梅克爾 美國 德國

上一則

債市發燒 全球負殖利率債規模達17.05兆美元

延伸閱讀

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派
不認輸！川普：「啥時由媒體決定總統？」梅蘭妮亞力挺

不認輸！川普：「啥時由媒體決定總統？」梅蘭妮亞力挺
不可預測 川普的剩下任期會報復政敵？特赦自己？

不可預測 川普的剩下任期會報復政敵？特赦自己？
連任難挽頹勢 川普考慮建立電視台 2024再戰白宮？

連任難挽頹勢 川普考慮建立電視台 2024再戰白宮？

熱門新聞

印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
美國總統川普與多國領袖互動不佳。在美國總統大選後，德國總理梅克爾（左）祝賀川普的對手白登勝選。（路透資料照片）

川普還沒認輸…德加法英日火速賀白登勝選

2020-11-07 22:01
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）

白登當選影響國際 BBC：中國可能失望 北韓或再射飛彈

2020-11-08 14:25
無論是川普總統（左）連任，還是民主黨候選人拜登（右）勝選，歐洲國家都認為不能再仰賴美國。（Getty Images）

無論川普或白登當選 歐洲國家覺悟：不能再仰賴美國

2020-11-01 09:55
日本知名煎餃連鎖店「餃子的王將」京都出町店，讓付不出餐費的學生可洗碗30分鐘交換吃一餐，至今免費提供3萬餐。（取自Google地圖）

40年來供學生洗盤換餐 「餃子的王將」出町店歇業

2020-11-01 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？

英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？
文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸
武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」