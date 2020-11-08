學者：後川普時代 紐西蘭須在美中之間選邊站

紐西蘭總理阿爾登。（路透資料照片）

美國 總統川普連任失敗，面對將邁入後川普時代，紐西蘭多名學者認為，紐西蘭必須在美國和中國 之間選邊站的壓力，將會比川普（Donald Trump）執政時來得更大。

懷卡托大學（University of Waikato）法律系教授吉勒斯皮（Alexander Gillespie）今天接受紐西蘭廣播電台（RNZ）訪問時表示，他相信由總統當選人白登 （Joe Biden）所領導的美國政府在面對中國的人權爭議時，將會較川普更強硬。

吉勒斯皮認為，當白登政府一旦與中國發生摩擦時，紐西蘭將會無法置身事外。吉勒斯皮認為，對近年與中國保持緊密關係的紐西蘭來說，必須準備面臨更嚴峻的外交挑戰。

紐西蘭最大新聞網站Stuff.co.nz於6日報導，在白登上台後，紐西蘭將不得不與中國疏遠。

威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）戰略研究中心副教授卡皮（David Capie）向Stuff.co.nz表示，近來中國在太平洋地區擴大影響力，對美國來說中國已挑戰過去數十年來的國際格局；而紐西蘭的地理位置，正是美國在太平洋的盟友中面對中國擴張的最前沿，因此美國難免會加強要求紐西蘭選邊站。

卡皮預料，白登政府不會全面推翻川普的中國政策；而且，白登將會採取「較有組織的、有說服力的，以及較傾向倚重盟國和合作夥伴的方式與中國競爭」。

卡皮認為「川普政府的做法太過雜亂無章，而且說變就變，以致於有些國家拒絕介入，避免捲入更尖銳的爭端」，紐西蘭就是其中之一。

梅西大學（Massey University）防衛研究高級講師鮑爾斯（Anna Powles）接受Stuff.co.nz訪問時，呼應卡皮的說法表示：「由於華府的（中國）政策既矛盾又混亂，讓紐西蘭可以保持一定程度的策略模糊。」

卡皮和鮑爾斯二人均預料，白登政府較可能會試圖推出更完整的中國政策，且會加強爭取盟國與美國的步調一致；如果這樣，在中國和美國之間，紐西蘭勢將不得不清晰地選邊站。

威靈頓維多利亞大學戰略研究中心教授艾森（Robert Ayson）5日接受RNZ訪問時表示，他預料白登面對中國將會採取「更穩健的手法」（more steady hand）。艾森說：「雖然中國可能會（和美國）找到稍為多一點交集；但不要以為突然之間可以和白登政府緩和衝突（détente）。」

艾森說：「白登政府將會更持續地要求夥伴和盟國，要大家一致地以強硬姿態面對中國。」所以，對於在中國與美國之間必須選邊站的問題，紐西蘭今後必須正視。