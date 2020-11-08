土耳其總統開除央行總裁後 女婿財長以健康為由請辭

土耳其總統厄多安(左)與女婿阿爾巴拉克。(美聯社)

土耳其總統厄多安女婿、國庫和財政部 長阿爾巴拉克今晚透過Instagram帳號發文，表示「因為健康問題」而請辭。不過厄多安是否接受辭呈，目前不得而知。

阿爾巴拉克（Berat Albayrak）今晚在Instagram帳號中張貼辭職聲明說：「任部長職近5年後，我因為健康問題而決定不繼續現職。」

2018年7月出任國庫和財政部長的阿爾巴拉克曾於2015年至2018年間擔任能源與天然資源部長。他2015至2018年間也擔任伊斯坦堡選區選出的土耳其國會大國民議會議員。

獨立新聞媒體中東之眼（Middle East Eye）報導，阿爾巴拉克請辭已獲土耳其不同政府官員證實。

厄多安（Recep Tayyip Erdogan）7日剛開除中央銀行總裁烏伊薩爾（Murat Uysal），由前財政部長阿格巴爾（Naci Agbal）接任。在厄多安此一決定之前，土耳其貨幣 里拉匯率 今年已貶值逾30%，成為新興巿場表現最差貨幣。

阿爾巴拉克在辭職聲明中談到未來規畫說，「現在要把時間獻給母親、父親、妻子和小孩，我未盡這些義務多年」。阿爾巴拉克的妻子是厄多安的女兒艾斯拉（Esra Albayrak）。

厄多安2018年7月任命阿爾巴拉克出任財長後，貨幣里拉同年8月就因美國對土耳其實施制裁而崩盤，在當時成為厄多安掌權15年來的最大經濟挑戰，金融市場更懷疑任命女婿出任財長的厄多安是否有能力解決危機。

阿爾巴拉克出任財長使得厄多安挨批「任人唯親」。土耳其經濟正急劇下滑，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使得當前情勢雪上加霜，但厄多安是否接受職呈，目前仍不得而知。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）4月間也曾宣布請辭，但厄多安拒絕接受。索魯至今仍擔任此一職務。