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疫情肆虐 葛謨：白登就任前的兩個月將漫長而糟糕

白登當選影響國際 BBC：中國可能失望 北韓或再射飛彈

白登當選影響國際 BBC：中國可能失望 北韓或再射飛彈

編譯羅方妤／即時報導
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）

總統大選由民主黨正副總統候選人白登和賀錦麗獲勝，BBC整理出白登入主白宮後，美國和國際社會間可能有的轉變。

BBC指出，也許很多人以為中國樂見川普下台，因為川普對中開打貿易戰，又指責中國要為新冠肺炎疫情負責。但一些分析家認為，中共領導人可能暗自感到失望。這並非因為喜歡川普，而是若川普連任，美國國內嚴重分裂及在國際遭孤立的情況會持續。美國強權衰微是北京當局期待已久的事。白登勝選也給缺乏民主體制的中國帶來另一項挑戰，政權交替反而彰顯美國價值依舊屹立不搖。

其次，雖然副總統當選人賀錦麗母親是印度裔，但白登對印度總理莫迪的態度可能比川普冷淡。不過，印度向來是美國重要盟友。因此白登上任後，在美國遏制中國崛起的印太戰略中，及打擊全球恐怖主義方面，印度仍是關鍵夥伴。

北韓政府曾形容白登是「瘋狗」，但現在北韓領導人金正恩若要激怒美國新總統前勢必會三思。而且，金正恩恐怕比較希望川普連任。白登要求北韓要先展現願意廢除核武計畫，才會和金正恩開會。許多分析家認為，除非白登陣營很快和平壤當局展開對話，否則可能重返「砲火和怒火」的日子。BBC指出，金正恩可能恢復試射長程飛彈獲取華府當局注意，但也不想加劇緊張局勢，招致更多制裁。

雖然白登曾說，美國的「最大威脅」是俄羅斯，但BBC分析稱，白登政府更容易預期，因此白登勝選對俄國而言可說是「一線希望」。分析指出，俄國擔心白登入主白宮後會施加更多壓力和制裁，報復2016年俄國介入美國大選。但也有俄國分析家認為，至少白登政府比川普團隊更容易預測，雙方對於美俄裁減武器條約等議題可能較易達成協議。

白登勝選可能讓伊朗重返談判桌。對伊朗來說，與川普政府和談太羞辱人，但白登勝選後，與美國協商就容易得多。白登曾表示，希望用外交手段與伊朗交往，並重返伊朗核協議。

德國對白登勝選的結果可望鬆口氣。美國智庫皮尤研究中心稱，僅10%德國人信任川普的外交政策，川普也是調查中德國人最不信任的外國元首，甚至比普亭和習近平更不值得信任。儘管如此，美國仍是德國的最大貿易夥伴，歐洲和美國的關係也攸關歐洲安全。美德之間主要政策歧異在白登上任後可能不會完全消失，但德國仍期待和重視雙邊合作的美國總統共事。　

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