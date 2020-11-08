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泰國反政府示威者送信給泰王 遭警方「誤噴」水柱

中央社 曼谷8日專電
泰國反政府示威人士8日傍晚從民主紀念碑前遊行至大皇宮要遞交給泰王的信，大批警力部署在大皇宮外。中央社
泰國反政府示威人士8日傍晚從民主紀念碑前遊行至大皇宮要遞交給泰王的信，大批警力部署在大皇宮外。中央社

泰國反政府示威民眾今天遊行到大皇宮前，以一人一信的方式要把改革訴求送給泰王瓦吉拉隆功。遊行途中遭遇鎮暴警察阻擋，警方甚至短暫發射水柱，但隨後道歉是誤噴。

泰國從7月開始掀起一波又一波的反政府示威浪潮，抗議人士要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲及王室改革等3大訴求，抗議活動從10月14日起持續升溫，連日來在曼谷天天都有大大小小的街頭抗議示威。

泰國反政府示威人士8日傍晚從民主紀念碑前遊行至大皇宮要遞交給泰王的信，抗議學生將...
泰國反政府示威人士8日傍晚從民主紀念碑前遊行至大皇宮要遞交給泰王的信，抗議學生將訴求寫在信上後投遞在郵筒內。中央社

主要的學運團體自由青年（Free Youth）在沈寂了近一週後，今天再度發起大型示威抗議，號召支持者下午集結在民主紀念碑（Democracy Monument）前，接著宣布要遊行前往大皇宮前，用一人一信的方式把訴求交給泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）。

泰國反政府示威人士8日傍晚從民主紀念碑前遊行至大皇宮要遞交給泰王的信，途中遭到警...
泰國反政府示威人士8日傍晚從民主紀念碑前遊行至大皇宮要遞交給泰王的信，途中遭到警方以水柱驅離，但警方隨後道歉表示是誤噴。中央社

上千民眾遊行到大皇宮旁的皇家田廣場後，遭到警方以大型巴士和大批鎮暴警力阻擋，警方甚至短暫噴了一分鐘的水柱驅離民眾，由於這是這波抗議潮以來警方第二次發射水柱，激起群眾激憤，大家立刻穿上雨衣和雨傘準備要和警察對抗，但警方隨後廣播道歉表示是誤噴。

鎮暴警察和水柱車隨後往後退，讓抗議民眾可以往前進約100公尺，抗議者推著4個紅色郵筒到警方的封鎖線前，幾個主要的領袖上前和警方談判，最後決定讓郵筒留在原地，抗議領袖邀請在場所有民眾把自己想說的話寫在紙上投進郵筒內。

抗議人士並以大聲公唸出要給泰王的聲明，指出泰王必須要愛他所有的子民，如果泰王可以和愛他的人民談話，那他也應該要和不愛他的人民對話，「當你聽了所有的讚美，你也要聽聽那些無所畏懼的批評和建議，當國王真的珍惜民主時，人民會感到真正的快樂。」

抗議人士唸完聲明之後，在晚間約9時宣布散會。

泰國反政府示威人士8日傍晚從民主紀念碑前遊行至大皇宮要遞交給泰王的信，圖為模擬信...
泰國反政府示威人士8日傍晚從民主紀念碑前遊行至大皇宮要遞交給泰王的信，圖為模擬信件的大型布條。中央社

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