我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統

全美第1州！ 德州新冠確診破100萬例 全美最多

日本皇室舉行立嗣 天皇胞弟文仁繼承順位排第一

記者蔡佩芳／綜合報導
日本皇嗣秋篠宮（左）夫婦。（路透）
日本皇嗣秋篠宮（左）夫婦。（路透）

日本皇室今天舉行「立皇嗣之禮」，將皇位繼承第一順位的秋篠宮文仁親王確立為皇嗣，這是日本行憲以來，首度有天皇的弟弟被立為皇嗣。

讀賣新聞等報導，「立皇嗣之禮」是基於憲法所定的國事，原本規畫今年4月19日舉行，但受到新冠肺炎疫情影響延期。日本皇室上次確立皇嗣的儀式是1991年2月時，日皇德仁被立為皇太子的「立太子之禮」。

整個儀式的核心「立皇嗣宣明之儀」（宣布儀式）在日本時間上午11時舉行，日本天皇德仁宣布立秋篠宮為皇嗣，接著秋篠宮將發表成為皇嗣後的談話。11時25分日皇德仁將授予秋篠宮守護皇嗣之刀「壺切御劍」；另一個重要儀式「朝見之儀」預定在日本時間下午4時30分舉行，日皇德仁夫婦、成為皇嗣的秋篠宮夫婦將接受問安。

報導指出，基於防疫，宣明之儀現場觀禮者的規模由原本規畫的約350人縮小至50人，做為祝宴的「宮中饗宴之儀」則中止舉辦。過去皇室重要活動都會在皇居設置留言處，讓民眾留言祝賀，因為防疫也取消。

秋篠宮是上皇明仁次子、日皇德仁的弟弟，今年54歲。由於日皇德仁沒有兒子，秋篠宮為皇位第一繼承人。隨著「立皇嗣之禮」，日本是否檢討體制，同意女性天皇出現，再次引起討論，日本首相菅義偉4日在國會答詢時提到，自古以來維持著男性繼承的重要性，展現希望維持男性繼承的意向，但他也表示，為了取得國民的共識，充分的分析，檢討和慎重的程序是必要的，表達不宜草率做出結論。

日本 防疫 疫情

上一則

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

延伸閱讀

SUSHI-THAIME日本壽司店正式開業，歡迎光臨！

SUSHI-THAIME日本壽司店正式開業，歡迎光臨！
日本連續第三天 新冠肺炎單日病例破千人

日本連續第三天 新冠肺炎單日病例破千人
40年來供學生洗碗換餐 日本暖心餃子店熄燈

40年來供學生洗碗換餐 日本暖心餃子店熄燈
日本驗出高致死率H5N8禽流感 禽傳人可能性低

日本驗出高致死率H5N8禽流感 禽傳人可能性低

熱門新聞

印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
無論是川普總統（左）連任，還是民主黨候選人拜登（右）勝選，歐洲國家都認為不能再仰賴美國。（Getty Images）

無論川普或白登當選 歐洲國家覺悟：不能再仰賴美國

2020-11-01 09:55
德國杜莎夫人蠟像館將美國總統川普的蠟像放進大型垃圾箱。路透

杜莎夫人蠟像館 把川普雕像扔垃圾箱

2020-11-01 07:38
墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）失蹤7個多月，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，希望媽媽能再找找，果然在一處垃圾場找到她的遺體。取自臉書

妙齡女失蹤...託夢母「再找找」 5天後垃圾場挖出遺體

2020-10-30 14:10
日本知名煎餃連鎖店「餃子的王將」京都出町店，讓付不出餐費的學生可洗碗30分鐘交換吃一餐，至今免費提供3萬餐。（取自Google地圖）

40年來供學生洗盤換餐 「餃子的王將」出町店歇業

2020-11-01 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…