川普還沒認輸…德加法英日火速賀白登勝選

美國總統川普與多國領袖互動不佳。在美國總統大選後，德國總理梅克爾（左）祝賀川普的對手白登勝選。（路透資料照片）

即使美國 總統川普 尚未承認敗選，若干美國的最大、最親密盟邦都與川普政府關係緊繃，包括德國、加拿大和法國今天紛紛恭賀民主黨候選人白登 在總統大選中勝出。

白登勝出，讓德國朝野鬆一口氣，期待歐美能重新啟動傳統的盟邦關係。德國總理梅克爾在推特發表聲明說：「我期待未來與白登總統合作。倘若我們想要克服我們時代面臨的諸多重大挑戰，我們大西洋兩岸的友誼難以取代。」梅克爾的財政部長蕭茲進一步暗示，白登政府將會標誌著重啟大西洋兩岸關係，「大西洋兩岸關係如今有機會掀開嶄新且令人振奮的新篇章」。

加拿大總理杜魯多則表示，期待與白登政府共同處理諸多全球重大挑戰，包括氣候變遷在內，許多國家在此議題上與川普爆發爭執。

法國總統馬克宏也發推文說：「美國人已選出他們的總統。要克服當今的諸多挑戰，我們有一大堆工作要做，讓我們攜手工作吧！」

與川普關係較密切的英國首相強生也在祝賀白登勝選時，提及氣候變遷議題。強生表示：「美國是我們的最重要盟友，我期待雙方未來在氣候變遷、貿易與國安等共同優先領域展開密切合作。」美國早前兌現川普政策退出巴黎氣候協定，但白登已承諾若當選，將會讓美國重返巴黎氣候協定。

日本首相菅義偉今天在推特發文祝賀白登及其搭檔賀錦麗。菅義偉表示，盼與白登及賀錦麗一同努力讓美日同盟更強固。

西班牙總理桑傑士推文說：「美國人民已選出第46位美國總統，恭賀白登和賀錦麗。」並表示期待與兩人合作因應挑戰。西班牙極左翼副總理伊格禮夏斯則表示，川普敗選，將削弱全球各地極右翼勢力。

此外，白登的家族是愛爾蘭裔。愛爾蘭總理馬丁發表聲明說：「我們對白登當選感到驕傲，正如同我們對所有世代的愛爾蘭男女及其祖先都深感驕傲，他們的辛勞和天賦，豐富了驅動美國的多元化。」

印度總理莫迪在祝賀文中特別提及白登的競選搭擋賀錦麗。賀錦麗的父親是牙買加非裔，母親是印度坦米爾裔。莫迪寫道：「妳的成功具開創性，不光是對妳的chittis而言，且也是全部印度裔美國人的巨大光榮。」chittis是坦米爾語，相當於英語中的aunts，賀錦麗於接受民主黨提名為副總統候選人時，曾使用這個字詞，