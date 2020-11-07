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菲男子獄中自製教材 為女兒遠距上課

中央社 / 馬尼拉7日專電
33歲的菲國受刑人湯姆卻利用獄方的「數位探視計畫」，自製教材為5歲女兒遠距上課。圖／截自臉書影片
33歲的菲國受刑人湯姆卻利用獄方的「數位探視計畫」，自製教材為5歲女兒遠距上課。圖／截自臉書影片

新冠肺炎疫情下，多數菲律賓受刑人的家人無法到監獄探視。33歲的菲國受刑人湯姆卻利用獄方的「數位探視計畫」，自製教材為5歲女兒遠距上課，讓獄友和網友大受感動。

菲律賓監獄管理局（BJMP）聖胡安市（San Juan）監獄近日在臉書公開受刑人湯姆（Tom，化名）的故事。透過監獄管理局的「數位探視計畫」（e-Dalaw），湯姆可以在線上見到他的5歲女兒。

湯姆在監獄管理局公布的影片中說，他利用「數位探視計畫」為女兒上課。「所有教材都是在這裡用紙盒、鉛筆、蠟筆和白紙做的。我自己寫跟畫出來的。」

從影片可以看到，湯姆在紙上畫了鳳梨、西瓜、木瓜等水果，還自製英文字母卡，透過與女兒視訊的機會，拿起一張張紙片教導女兒。

「馬尼拉公報」報導，監獄官薩比尼亞諾（JoseMarie Sabeniano）說，湯姆在10月女兒開學後，就開始他的課程。

菲國各級學校因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情停課半年多，新學年於10月5日開學。

薩比尼亞諾說，即使在獄中，這不能阻擋湯姆向女兒表現他的愛。「這激勵了每個人，不只是他的獄友。他對家人的愛引起我們的注意。」

他表示，因為200名受刑人共用兩台電腦，每個人只能分配到5分鐘。「但我們發現湯姆在做的事之後，多給了他兩分鐘（見女兒的時間）。」

在影片最後，湯姆對女兒說：「好好照顧自己。不用擔心，我出獄之後，會為妳做任何事，讓妳實現夢想。」

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導湯姆故事的臉書貼文，得到近4萬名網友點讚；獄方貼文也獲得上千名網友按讚。

不少菲國網友表示，希望獄方延長受刑人每人5分鐘的「數位探視」時間。網友魯卡斯-布拉塔（IvyLucas-Plata）說，湯姆雖然犯了錯，但他盡其所能地想做個好父親，「向他致敬」。

監獄 疫情 臉書

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