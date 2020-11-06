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瑪莎拉蒂撞寶馬╱ 河南千金女砸錢「逃過死刑」網友怒

中國新聞組／北京7日電
車禍現場 。(視頻截圖)
車禍現場 。(視頻截圖)

河南去年7月發生「瑪莎拉蒂撞寶馬」事件，23歲富家女譚明明醉駕瑪莎拉蒂連撞路邊八輛車，再撞一輛寶馬，致該車起火爆炸，釀兩死一重傷，譚女事後夥同車內友人逃逸。死者家屬提告，並拒譚家457萬（人民幣，下同，約69萬美元）賠償，只求重判。此案6日宣判，譚女被以危害公共安全罪判無期徒刑，「逃過死刑」引發熱議。

綜合媒體報導，譚女搭載劉松濤、張小渠，飛速追尾等紅燈的寶馬，寶馬瞬間起火。車上三人中，後排座上的兩名男子當場死亡，王交通全身大面積燒傷。今年1月16日，該案在河南省商丘市中級人民法院公開開庭審理，庭審超五小時，未當庭宣判。

該案發生至今491天終在6日宣判，三名被告與三名受害方就該案民事部分已達賠償協議，寶馬駕駛、傷者王交通將獲賠600餘萬，兩名死者家屬各獲賠200餘萬。王交通當時31歲，燒傷面積達40%，已經接受過植皮手術。

而兩名死者生前同為當地一人力資源管理局工作人員。2020年5月20日，其中一名死者賈文華的妻子喬女士向外表示，事發後，她和兩個兒子的生活陷入困境。

據了解，譚女出身皮革世家，每年光納稅就高達2.5億元，事發前兩年，她駕駛的瑪莎拉蒂就有高達68次違規紀錄，被逮捕時，譚明明還下跪痛哭，承諾一定解決問題，沒想到事後翻臉不認人，還嗆死傷者家屬，寧願砸1.26億元打官司，也不會賠償一毛錢。

譚女的囂張遭輿論撻伐，譚家後來決定認錯，曾在法庭上表示願賠457萬元，但死者家屬卻拒絕，只求法官判她死刑。

讓案宣判前，譚女父親發聲稱，該怎麼判就怎麼判，孩子出事後，家裡的廠子轉手了，妻子還曾喝農藥輕生。自己向受害者方道過很多次歉，也願意賠償，哪怕傾家蕩產。

但據傳，譚家人為了讓女兒輕判，卯足了勁。一開始他們拒絕賠付受害者，試圖以此來要挾對方寫諒解書。看到事態不妙，才願支付457萬的賠償費，想要用巨款給譚明明買命。譚家人甚至還放大招，稱女兒精神不太穩定，有自閉傾向。需要相關部門進行醫學鑑定。

對於譚明明「逃過死刑」，死者賈某的姊姊表示不滿意。她說希望判死刑，「司機醉駕毀了一個家庭，多少錢都換不回他的命」。

23歲皮革千金譚明明，醉駕瑪莎拉蒂撞上寶馬，導致2死4傷。（取材自微博）
23歲皮革千金譚明明，醉駕瑪莎拉蒂撞上寶馬，導致2死4傷。（取材自微博）
肇事司機譚明明。（取材自微博）
肇事司機譚明明。（取材自微博）

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