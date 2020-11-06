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中國與澳洲交惡 疑禁煤炭葡萄酒等7種商品進口

中央社雪梨/北京6日綜合外電報導
圖為11月5日在上海舉行的中國國際進口博覽會上，一名戴著口罩的工作人員站在澳洲葡萄酒展示會附近。美聯社
圖為11月5日在上海舉行的中國國際進口博覽會上，一名戴著口罩的工作人員站在澳洲葡萄酒展示會附近。美聯社

澳洲政府今天表示，目前正密切關注澳洲與中國之間的貿易流動，因接獲產業界通報「令人深感困擾」的消息，指稱北京告知中國貿易商，6日起勿採購7種澳洲的貨品與大宗商品。

據澳洲媒體報導，中國海關已口頭警告國內進口商，6日起將鎖定澳洲的葡萄酒、銅礦、大麥、煤炭、糖、木材與龍蝦等7種進口品嚴加盤查。

澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）表示，中國官員公開與私下都否認對澳洲採取任何聯合的不利行動，他期盼北京「說話算話」。

伯明罕接受澳洲5AA電台訪問時說：「他們否認採取任何歧視性的行動，但這似乎不是產業界目前所見所聞的情況。」

路透社報導，北京一名葡萄酒進口商暨經銷商透露，他在上海的報關員上周被叫去開會並接獲警告，11月6日起海關將不再受理澳洲葡萄酒報關。

他在北京的一名員工2日也被叫去開會，同樣接獲口頭告知，6日起「將不再受理澳洲葡萄酒報關，直到其他問題獲得解決」。

由於澳洲呼籲國際對新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情源頭展開調查，加上澳洲警方針對中國發動外國勢力干預相關搜索，種種行為觸怒北京，導致澳洲與最大貿易夥伴中國的外交關係陷入緊繃。

中國外交部發言人汪文斌今天則說，中方主管部門依法依規對外國輸入產品採取相關措施，符合國際慣例，也是對中國產業和消費者負責任的行為，「完全合理、合法，無可指摘」。

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