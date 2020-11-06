背離英國招反感？哈利、梅根惡評增 威廉、凱特人氣漲

哈利與梅根脫離英國皇室後人氣直直落，英國民眾愈看他們愈不滿意。圖／路透資料照片

英國 威廉、哈利 兩位王子和他們各自的妻子凱特、梅根 ，以往都是民眾矚目的焦點，各有各的支持者，但哈利與梅根堅持卸下皇室重要成員身分、搬到美國居住，在許多英國人民眼中等同於「背叛」，他們的人氣開始暴跌，多半和負面的評價連在一起。根據YouGov調查結果顯示，哈利和梅根近來給人的觀感，偏向負面的各自增加12與13個百分點，對哈利感到負面的百分比已到47%、幾近一半，而對梅根抱持負面看法的更達到59%，快要接近2/3。

相反的則是未來的英國國王、王后威廉與凱特，對於他們的正面好感分別為80%、76%，皆微幅上揚，而英國伊莉莎白二世女王的好感度也在83%，對比哈利和梅根的好感度各自為55%、38%，就連以往最不被公眾喜愛的查爾斯王子與妻子卡蜜拉，好感度都有59%、44%，顯然哈利與梅根在英國民眾心目中已經變成最倒胃口的皇室夫妻，隨著梅根積極參與美國的政治議題，不管發表挺黑人權益還是控訴八卦媒體侵犯隱私，都只更增加英國人對她的厭惡。

從民調結果來看，英國人有不少仍很擁抱皇室體制，對於尚未登基的威廉與凱特已表現出忠誠，無怪乎有一定比例的意見支持女王直接傳位給威廉、跳過查爾斯，至於哈利和梅根，就不知要怎樣才能夠不再是英國民眾的眼中釘。