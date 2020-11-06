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飲食好不好有差 各國學齡兒童平均身高落差20公分

編譯周辰陽／即時報導
英國聖奧爾本斯（St Albans）的孩童10月27日收到免費外帶飲食。路透
英國聖奧爾本斯（St Albans）的孩童10月27日收到免費外帶飲食。路透

國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）最新刊登的一項分析研究指出，學齡兒童平均身高最高與最矮國家之間的落差達20公分，原因可能出在飲食不良。

BBC報導，英國倫敦帝國學院的研究團隊找出1985至2019年的2千多份研究，分析超過6500萬名5至19歲孩童與青少年的數據後發現，就2019年的19歲男孩而言，荷蘭平均身高最高、達183.8公分。東帝汶的平均身高最矮，只有160.1公分。

此外，荷蘭與蒙特內哥羅等西北和中部歐洲國家的孩童與青少年平均身高為全世界最高，南亞、東南亞、拉丁美洲和東非國家平均身高則最矮。

研究團隊還發現，寮國19歲男孩平均身高為162.8公分，與荷蘭的13歲男孩相同。瓜地馬拉、孟加拉、尼泊爾與東帝汶的19歲女孩平均身高為152公分，與荷蘭的11歲女孩相同。同時，在過去35年間，中國與南韓的孩童平均身高改善最多，許多撒哈拉以南非洲國家的平均身高不變或變矮。

研究也觀察各國孩童的身體質量指數（BMI），發現BMI平均最高的19歲青少年住在太平洋島嶼、中東、美國與紐西蘭，最低則出現在印度與孟加拉等南亞國家，廣泛推估落差相當於25公斤。部分國家5歲幼童就已有健全的BMI數字，但到19歲就可能變得過重。

研究團隊表示，追蹤世界各地兒童身高體重隨著時間的變化很重要，可藉此反映出可獲得年輕人營養品質與健康環境狀況。雖然遺傳在單一孩童的身高體重發揮重要作用，但營養與環境仍是整體人口健康的關鍵，並指全球營養政策壓倒性著重於5歲以下幼童，需更關注年紀較大孩童的成長模式。

東南亞 刺胳針 美國

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