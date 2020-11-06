一覺醒來到火星？研究稱冬眠可減輕太空旅行傷害

歐洲太空總署（European Space Agency）科學家宣稱，太空人若在航向火星途中進入冬眠狀態，可以減輕太空旅行對人體的損害，但仍需進一步研究對大腦的影響。美聯社

歐洲太空 總署（European Space Agency）科學家宣稱，太空人若在航向火星途中進入冬眠狀態，可以減輕太空旅行對人體的損害，但仍需進一步研究對大腦的影響。

領導這項研究的牛津大學（Oxford University）神經科學副教授維亞佐夫斯基（Vladyslav Vyazovskiy）教授指出，長時間待在密閉的太空船中，恐對太空人身心健康造成傷害，但若進入「停滯狀態」可望減輕這些影響。

根據估算，從地球飛往火星需耗時260天，也就是八至九個月。維亞佐夫斯基舉例：「想像你需要長途飛行前往火星，會需要攜帶多少燃料、水和氧氣？如果在高度密閉的環境中一直處於清醒狀態，對心理健康會產生巨大影響，因此讓太空人進入停滯狀態確實是有利的。」

由於冬眠為生理狀態，維亞佐夫斯基指出相關研究主要都集中於身體的變化，很少人會去研究冬眠下大腦的狀況。他補充：「大腦可能會進入類似麻醉、睡眠或昏迷的狀態，但仍需要更多研究來釐清大腦冬眠下的狀況。」

冬眠是一種長時間降低活動頻率的生理狀態，期間如代謝和呼吸頻率功能皆顯著減慢、體溫也會下降。許多動物皆有冬眠的行為，雖然人類可以服藥進入冬眠，但維亞佐夫斯基認為並非長久之計，他表示人類應該向其他動物學習如何自發性地進入冬眠。