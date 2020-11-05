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英相呼籲待在家 4成年輕人聖誕節仍要聚會

中央社倫敦5日專電
英國首相強森今日召開記者會，呼籲民眾非必要不要外出。(美聯社)
英國首相強森今日召開記者會，呼籲民眾非必要不要外出。(美聯社)

英國英格蘭地區開始實施4周禁足令，英相強生今天強調民眾非必要不要外出，但每日郵報民調發現，無論禁足令是否延長，仍有4成年輕人聖誕節打算無視規定，照舊與親友相聚。

英國廣播公司（BBC）報導，強生（Boris Johnson）今天在唐寧街召開記者會表示，他理解民眾對於又要禁足4周感到厭倦，但這麼做真的會對疫情發揮「真正的影響」。

強生也強調，這次禁足令和春天那次不同，「我們會在隧道盡頭看到光明」，並稱禁足令會在12月2日之後「自動作廢」。他表示，雖然「全國面臨重大挑戰」，但上下一心要達成目標，就是要「盡可能讓聖誕節回歸正常」。

英國下議院以516票贊成、39票反對，高達477票差距通過從4日午夜起在英格蘭地區實施長達4周禁足令。

英國選在這個時間點封城，就是希望疫情在聖誕節前夕能夠好轉，讓民眾能在重要節日闔家團圓，但英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）之前接受媒體訪問時說，無法確保禁足令一定會在12月2日結束，不排除延長的可能。

目前尚不知道第二次封城是否能讓疫情好轉，根據最新數據，英國4日有2萬5177人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），492人病故，這是自5月19日以來最高的單日病故數字。

在這次禁足令下，所有酒吧、餐廳與非必要商家都必須關閉，民眾非必要不得外出，但與3月不同的是，學校、大學繼續開放。民眾可與非同住的人在外頭見面，但一次僅限一人，且必須保持距離。

這是英國第二次實施封城，但民眾合作的意願似乎不如從前。

「每日郵報」委託「輿觀」（YouGov）調查發現，在18至24歲的年輕族群當中，每10人就有4人表示，他們在聖誕過節期間不打算遵守政府規定。

雖然目前尚不知道英格蘭地區屆時是否會徹底解除封城，若禁足令沒有延長，將會回歸3級警報系統，依舊會依據警報等級有不同限制。然而，有4成年輕人已經表示決定無視規定，比例是65歲以上族群的2倍多。65歲以上族群有約15%表示打算違規。

民眾對於他人是否會守法也沒有太大信心。大約有半數（47%）的英國民眾表示自己會遵守規定，但認為大多數人會違規。

英國 封城 聖誕節

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