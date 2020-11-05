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癌症患者因COVID-19疫情拖延救治 死亡風險大增

中央社巴黎4日綜合外電報導
據今天發表在「英國醫學期刊」的研究報告，癌症治療延遲僅一個月就會使患者死亡風險驟增，這是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對其他疾病造成影響所發出的最新警訊。美聯社
據今天發表在「英國醫學期刊」的研究報告，癌症治療延遲僅一個月就會使患者死亡風險驟增，這是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對其他疾病造成影響所發出的最新警訊。美聯社

據今天發表在「英國醫學期刊」的研究報告，癌症治療延遲僅一個月就會使患者死亡風險驟增，這是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對其他疾病造成影響所發出的最新警訊。

英國醫學期刊（British Medical Journal, BMJ）刊載的這項研究發現，即使治療遲延一個月，就可能會使得病患增加6%至13%的死亡風險，而且等待治療的時間越長，風險就越高。作者根據過去20年來數十份已發表的國際研究指出，這些發現值得「警惕」。

雖說治療耽延司空見慣，但COVID-19蔓延已造成醫療體系前所未有的混亂，英國與加拿大的研究者發現，不論是手術、放療或像是化療等其他療法治療遲延，對於7種癌症患者的死亡率具有重大影響。

研究者是根據34項研究所做的統計，彙整膀胱癌、乳癌、大腸癌、直腸癌、肺癌、子宮頸癌與頭頸癌的數據，總體而論，他們發現手術治療延遲4周，增加6%至8%的致死風險。

其他療法的遲滯甚至影響更嚴重，像是大腸直腸癌的全身性治療若耽延4周，死亡風險增加13%。

許多以收治COVID-19患者為主的醫療院所，起初被迫延遲非緊急的就醫，以免病患染疫。像是在英國，研究者指出，許多病情原以為可延遲10至12周安全無虞，包括所有的大腸直腸癌手術。

研究報告共同作者、倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）臨床腫瘤專家及副教授阿加渥（Ajay Aggarwal）卻說：「我們的研究顯示，情況並非如此，而且事實上可能增加約20%的早死風險，大腸直腸癌化療的延誤期間相同，可能增加44%的死亡風險。」

研究者估算，舉例而言，疫情蔓延封城期間及之後，所有乳癌患者延誤手術12周，在今年內，將導致英國增加1400人死亡，美國增加6100人，加拿大與澳洲分別增加700及500人。

阿加渥指出，這項研究顯示，「對於絕大多數的主要癌症與救治而言，沒有『安全』的延遲治療」。

英國 癌症 疫情

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