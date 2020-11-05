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韓國確診新增125例 防疫當局：日常傳播可能性增

中央社首爾5日綜合外電報導

韓國中央防疫對策本部通報，截至凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新增125例，當局指出，隨著氣溫下降，民眾在日常生活中遭感染的可能性增加。

韓聯社報導，新增125例包括108例社區感染及17例境外感染移入；社區感染主要集中在首都圈，首爾46例、京畿道23例、仁川市3例，首都圈外以忠清南道23例為最大宗。

忠清南道天安市及牙山市最近一天因電話客服中心群聚感染，一口氣增加20例確診，一周內已有78例確診，當地政府今天宣布將這兩個地區的社交距離規範提升至1.5階段。

防疫當局指出，近期群聚感染病例增加，加上低溫導致民眾待在密閉室內的時間增加等因素，在日常生活中被感染的風險的確有增加的可能。

韓國冬季乾燥寒冷，可能導致人體免疫力下降，且黏膜在乾燥的情況下，更容易被病毒入侵，都是冬季防疫的不利因素。

近期在餐廳、三溫暖、室內健身房等較難持續佩戴口罩的場所持續出現確診案例，忠清南道天安市發生群聚感染的電話客服中心，調查發現員工在辦公室工作時都沒戴口罩，當局也再次呼籲民眾，即使在必須拿下口罩的狀況下，也應盡可能縮短未戴口罩的時間。

防疫 健身 社交距離

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