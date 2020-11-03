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歐洲疫情升溫 烏克蘭單日確診創新高接近災難局面

中央社基輔3日綜合外電報導
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，歐洲是這一波重災區，烏克蘭過去24小時新增病例創新高，確診數突破41萬人，衛生部長警告已接近災難局面，呼籲為最壞狀況做好準備。美聯社
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，歐洲是這一波重災區，烏克蘭過去24小時新增病例創新高，確診數突破41萬人，衛生部長警告已接近災難局面，呼籲為最壞狀況做好準備。美聯社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，歐洲是這一波重災區，烏克蘭過去24小時新增病例創新高，確診數突破41萬人，衛生部長警告已接近災難局面，呼籲為最壞狀況做好準備。

烏克蘭衛生部表示，過去24小時確診8899例，超過10月30日8312例的紀錄。截至今天，確診總數達41萬1093人，染疫死亡總數為7532人。

烏克蘭衛生部長史蒂巴諾夫（Maksym Stepanov）今天表示，疫情已接近災難局面，烏克蘭必須為最壞的狀況做好準備。

俄羅斯今天通報新增1萬8648起確診病例，其中莫斯科有5150人染疫，染疫總數達到167萬3686人。另外，過去24小時又有355人不治，病故人數達2萬8828人。

俄羅斯消費者健康監督機構今天預估，境內確診病例可能在11月中達到高峰。

波蘭衛生部今天推文表示，單日新增1萬9364人確診，但仍低於10月31日的2萬1897人。染疫總數達到41萬4844人，突破40萬大關。另外，病故總數達6102人。

匈牙利政府今天通報新增3989起確診病例，又有84人不治，雙雙創下單日新高紀錄，病故總數達1973人。住院治療人數從4417增加到4767人。

伊朗衛生部表示，新增8932人確診，創單日新高紀錄，總確診數來到63萬7712例。伊朗是中東疫情最嚴重的國家。

伊朗衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）今天告訴國營電視台，在過去24小時，新增422人染疫死亡，不治總數達到3萬6160人。

印尼衛生部公布數據顯示，今天新增2973人確診，又有102人染疫死亡。

數據也顯示，印尼染疫總數達41萬8375人，不治人數累計1萬4146人，印尼是東南亞確診和染疫死亡最多人的國家。

菲律賓衛生部今天公布數據顯示，新增1772起確診病例，累計染疫人數38萬7161人；另新增49人不治，累計死亡病例達7318例。

馬來西亞衛生部今天通報1054起新增確診病例，累計染疫人數增加到3萬4393例。又有12例染疫死亡，病歿總數達263人。

烏克蘭 伊朗 疫情

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