盼遏止疫情 利物浦將進行英國首次普篩

圖為在英國利物浦，一名戴著口罩的男子走過披頭四雕像前。美聯社

英國 利物浦（Liverpool）的50萬人口將從本周起實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒全面篩檢 ，這也是英國第一個進行普篩的城市。

英國廣播公司（BBC）報導，只要在利物浦居住或工作的民眾，無論是否出現症狀都可以接受篩檢。這次普篩目的是盡可能判斷傳染源頭，盼藉此遏止疫情傳播。

感染冠狀病毒疾病者中，有許多人並不會出現症狀，雖然這群人究竟有多少還未能正確斷定，但研究顯示比例約在28%。「每日郵報」指出，利物浦將有50萬居民被要求進行篩檢。

利物浦是目前英格蘭地區傳播速度最快的城市之一。最新數據是在10月24日至30日當周有1754人確診，約為每10萬人中就有352人感染。相較下，英格蘭地區的平均數字是每10萬人153人。

報導指出，普篩將從本周開始，方式包括現行的採樣篩檢，以及最新的側流層析快篩，可在一小時內得到結果。檢測 點將遍及全市，包括照護中心、學校、大學、工作坊等。民眾可上網預約篩檢，或等待當局通知。約2000名軍方人員將協助普篩。

英相強生（Boris Johnson）表示：「這次篩檢將協助辨識出在這個城市的上萬人中，誰雖然沒有症狀，卻有可能在不知情的情況下傳染他人。」

他表示：「借助利物浦的成功經驗，我們將繼續在耶誕節之前進行上百萬份篩檢，並授權地方政府透過檢驗結果遏止傳播。雖然這麼說還太早，但這類大型普篩可能會是打擊病毒的新利器。」