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尷尬了！梅根與凱特一山不容二虎 卻可能在此場合碰頭

記者蘇詠智／即時報導
凱特（左起）、威廉、哈利、梅根有可能再度碰頭，邀請人為了避免尷尬，大傷腦筋。圖／路透資料照片
凱特（左起）、威廉、哈利、梅根有可能再度碰頭，邀請人為了避免尷尬，大傷腦筋。圖／路透資料照片

英國威廉王子與妻子凱特由於是未來的國王、王后，在皇室內備受禮遇呵護，嚴重的不公平造成威廉的弟弟哈利和妻子梅根，決定不要繼續承擔皇室重要成員的身分，在對外發布聲明後，引發巨大的波瀾，兄弟間的關係變得更差，除了檯面上疏遠的客氣外，檯面下被傳幾無互動，短期內也沒有好轉的跡象。

近期先後推出幾本聚焦英國皇室成員關係的書，不約而同描述了威廉王子對凱特相當有意見，造成哈利護妻和兄長槓上，特別在哈利與梅根離英赴美前的最後一場公開皇室勤務上，威廉與凱特恰巧也出席，除了梅根臉上還擠出笑容外，威廉、凱特、哈利的表情都冷漠，連要裝親熱都懶得，威廉也被讀唇語專家發現當天和凱特談的話題只在於活動上有和人握到手，是否恐缺乏新冠肺炎防疫考量等等，根本不想提到弟弟和弟媳。如此低迷的氣氛，若有人再次邀請他們4個人都到場，情況會變得多尷尬？

目前碰到這敏感狀況的正是英國除皇室以外最知名的「第2家庭」貝克漢一家，把全家人當成商品在經營的女主人「前高貴辣妹」維多莉亞，和老公、昔日「足球金童」大衛，不但與兩位王子都交好，兩人的婚禮也都有出席，而家中長子布魯克林即將娶美國億萬千金妮可拉佩茲，婚禮賓客名單自然不能隨便，維多莉亞又希望找未來的英國國王、王后來為兒子充場面，也不便拒絕在網路上極具聲量的梅根，偏偏威廉&凱特、哈利&梅根，兩對夫妻恐怕無法再共聚一堂。

英國媒體報導，維多莉亞和梅根之間從一相識就很投契，交情相當好，維多莉亞也不便不找她出席自家的婚禮，但找了她、不找威廉與凱特又等於得罪未來國王王后，要是都請，除了要讓他們和平共處外，也還要擔心他們搶了兒子與兒媳的鋒頭，不管怎樣都似乎很難妥善處理，也難怪維多莉亞到現在還無法做出決定。

梅根（右）沒與丈夫一起離開英國前，與凱特在公開場合還能看似相談甚歡。圖／路透資料...
梅根（右）沒與丈夫一起離開英國前，與凱特在公開場合還能看似相談甚歡。圖／路透資料照片

威廉 凱特 梅根

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