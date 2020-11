維也納遭恐攻 槍手影片曝光 目擊者：開了上百槍

奧地利警方表示,首都維也納6個不同地點今晚8時前後爆發槍擊 ,造成至少2死,包括1名槍手被擊斃,另有15人受傷,包括1名警察。當局稱這是恐攻,有目擊者稱歹徒開了上百槍。

稍早有媒體說據信有至少7人死亡,但後來大多報導至少2死,包括1名槍手遭擊斃,警方仍在追捕其他歹徒。

維也納市長盧特維格(Michael Ludwig)表示,這些歹徒在維也納主要猶太 會堂城市會堂(Seitenstettengasse Temple)附近有許多咖啡廳和餐廳的鬧區隨機槍擊民眾。

案發時間就在全國針對疫情展開防疫封鎖前幾小時。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計,奧地利迄今累計11萬4016人確診、1159人不治。

內政部長內哈默(Karl Nehammer)表示這起事件是恐攻,敦促民眾待在室內,警方仍在追捕其他槍手。警方也呼籲民眾避開這個地區,也不要在社群媒體 上傳相關照片或影片。

維也納猶太社群領袖杜其(Oskar Deutsch)推文說,目前不清楚這座猶太會堂是否為攻擊目標,但事發當時就已經關閉。

