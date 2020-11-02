維也納遭恐攻 槍手影片曝光 目擊者：開了上百槍

一名持AK-47自動步槍的槍手，在奧地利市中心瑞典廣場附近的街道上開槍。（取材自推特）

奧地利警方表示，首都維也納6個不同地點今晚8時前後爆發槍擊 ，造成至少2死，包括1名槍手被擊斃，另有15人受傷，包括1名警察。當局稱這是恐攻，有目擊者稱歹徒開了上百槍。

稍早有媒體說據信有至少7人死亡，但後來大多報導至少2死，包括1名槍手遭擊斃，警方仍在追捕其他歹徒。

維也納市長盧特維格（Michael Ludwig）表示，這些歹徒在維也納主要猶太 會堂城市會堂（Seitenstettengasse Temple）附近有許多咖啡廳和餐廳的鬧區隨機槍擊民眾。

奧地利防疫封鎖前夕爆槍擊

案發時間就在全國針對疫情展開防疫封鎖前幾小時。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，奧地利迄今累計11萬4016人確診、1159人不治。

內政部長內哈默（Karl Nehammer）表示這起事件是恐攻，敦促民眾待在室內，警方仍在追捕其他槍手。警方也呼籲民眾避開這個地區，也不要在社群媒體 上傳相關照片或影片。

維也納猶太社群領袖杜其（Oskar Deutsch）推文說，目前不清楚這座猶太會堂是否為攻擊目標，但事發當時就已經關閉。

Here’s one of the Vienna shooters pic.twitter.com/bCwII755hw — 🍄🍂 intelspook 🍁🌲 (riot watch) (@inteldotwav) November 2, 2020

影音:取材自推特

目擊者稱歹徒至少開100槍

猶太教徒拉比霍夫麥斯特（Rabbi Schlomo Hofmeister）告訴倫敦LBC電台，他住在猶太會堂院區，「我們一聽到槍響就從窗戶往下看，看見多名槍手對各酒吧和夜店的客人開槍。」

他說：「槍手四處奔跑，在我們的建築物前開了至少100槍，甚至更多。」

當時人在附近餐廳的目擊者趙．克里斯（Chris Zhao，音譯）告訴英國廣播公司（BBC）：「我們聽到像是鞭炮的聲響。大約有20到30聲，我們認為那其實是槍聲。此外還看見一排救護車，現場有多名受害者，不幸地是我們還看到一具遺體躺在我們旁邊的街道。」

歹徒背景不排除反猶可能性

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）告訴奧地利廣播集團（ORF）：「我們還無法確切談論歹徒身分背景。目前當然不會排除反猶背景的可能性。」

維也納這座猶太會堂曾於1981年遭到兩名巴勒斯坦人攻擊，造成2死18傷。此外，維也納機場1985年曾發生巴勒斯坦極端團體攻擊案，造成3名平民喪生。

奧地利近年未曾出現類似發生在法國巴黎、德國柏林及英國倫敦的大規模攻擊案。