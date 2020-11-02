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英夫婦發起慈善募款 最大獎是兩棟房

聯合新聞網 / 綜合報導
英國夫婦舉辦慈善抽獎活動，只要購買最低面額3英鎊或以上的票券，就有機會抽中兩棟價值70萬英鎊（約86萬美元）的房子。圖／取自liverpoolecho
英國夫婦舉辦慈善抽獎活動，只要購買最低面額3英鎊或以上的票券，就有機會抽中兩棟價值70萬英鎊（約86萬美元）的房子。圖／取自liverpoolecho

英國媒體《利物浦回聲報》（Liverpool ECHO）日前報導，當地一對夫婦馬丁（Martin）跟蘇（Sue Stephenson）日前舉辦慈善抽獎活動，只要購買最低面額3英鎊或以上的票券，就有機會抽中他們兩棟總價值70萬英鎊（約86萬美元）的房子。

報導指出，這對夫婦16年前入手這兩棟房子，並進行大規模改造計畫。蘇表示他們耗盡心血跟積蓄整修這兩棟房子，「在房子整修頭兩年，我們倆人全職工作、努力賺錢。」兩人還親自下海裝修、粉刷，直到6年前才完成房子改造工程。

疫情期間，夫婦決定搬到離家人更近的住所，並打算將這兩棟歷史建物作為慈善活動的抽獎獎品，53歲的蘇說他們一直很想做善事，若還能因此改變中獎人的命運，「就是雙贏啦。」

馬丁說他們選擇阿茲海默症協會作為慈善夥伴，是因為身邊兩位親戚都是因這個疾病離世，「我爸幾年前也確診為癡呆症患者」。他們目標售出足夠的抽獎票券，再捐贈10萬英鎊（約12.7萬美元） 給阿茲海默症協會。馬丁表示他們已賣出5萬張抽獎票券，活動會持續到12月11日，12月18日會抽出幸運得主。

網友Quarket提到之前也有人用相同手法募款，但最後沒募得足夠款項，只跟參與者道歉收尾，或以其他獎品替代房子，就私吞剩餘款項，而這麼做並未觸法，「希望發起人無論售出多少票，都應該遵守最初的承諾發放獎品」。

美元 阿茲海默症 疫情

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