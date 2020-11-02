愛琴海強震81死 3歲童受困65小時獲救

愛琴海強震發生後已過66小時，土耳其和希臘共有81人死亡、近1000人受傷。路透

愛琴海強震發生後已過66小時，土耳其和希臘共有81人死亡、近1000人受傷。重災區土耳其第3大城伊茲米爾2日上午傳出好消息，3歲女童裴林契克受困65小時後奇蹟獲救。

自從震後第3天以來，搜救團隊在伊茲米爾（Izmir）倒塌建物下找到更多遺體。據土耳其災害與應變管理署（AFAD）於2日上午發布的最新一報災情通報，10月30日的強震已造成79人罹難、962人受傷，其中219人仍在住院。

搜救現場2日仍有好消息傳出。電視畫面顯示，震後65小時，身體被金色鋁箔保溫毯包裹的3歲女童裴林契克（Elif Perincek）被送出伊茲米爾省塞費里希薩爾（Seferihisar）倒塌公寓大樓的瓦礫堆，現場響起如雷掌聲。

畫面中可以看到，搜救人員以擔架將她送進急救帳蓬中，一旁的搜救團隊成員相互擁抱。他們努力了那麼久終於救出幼年生還者，有隊員不禁流下英雄淚，場面感人。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，裴林契克的母親、一對10歲大的雙胞胎姊姊、7歲的哥哥已於震後23小時獲救。但是她的哥哥送醫後不治。

在此之前，搜救人員2日凌晨還救出14歲少女許琳（Idil Sirin）。受困瓦礫堆下58小時的她身上有傷勢，被送醫救治。

截至目前，土耳其已從斷垣殘壁下救出106人。AFAD指出，主震後已發生1120起餘震、其中43起規模超過4.0。

另外，半島電視台（Al Jazeera）報導，希臘薩摩斯島（Samos）有兩人罹難，至少19人受傷。

當地時間10月30日下午2時51分發生的這起強震，震央在伊茲米爾省外海的愛琴海中。美國 地質調查所（USGS）測報地震 規模為7.0，震源深度10公里。不過AFAD的測報規模為6.6，震源深度為16.5公里。