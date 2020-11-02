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愛琴海強震後受困58小時 14歲少女後終獲救

編譯張君堯／綜合報導
地中海愛琴海10月30日發生規模芮氏6.6強震，土耳其和希臘都出現嚴重災情，土耳其投入振災，一名14歲少女在震後58小時救出。美聯社
地中海愛琴海10月30日發生規模芮氏6.6強震，土耳其和希臘都出現嚴重災情，土耳其投入振災，一名14歲少女在震後58小時救出。美聯社

地中海愛琴海10月30日發生規模芮氏6.6強震，土耳其和希臘都出現嚴重災情，土耳其投入振災，一名14歲少女在震後58小時救出。

來源：聯合影音

土耳其今日稍早宣布，搜救團隊稍早在一處倒塌公寓聽見人聲，並在公寓瓦礫堆中發現4人，其中一名14歲的少女希林（Idil Sirin）倖存，受困達58小時，被尋獲時緊挨著家人的屍體，隨後被送往醫院治療。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）2日指出死亡人數已升至79人。自強震發生以來，當地還出現約1120次餘震，其中43次震度大於4級。當局報告提到，共有962人受傷，其中743人出院，219人仍在接受治療。

災害與應變管理署長古盧奧盧（Mehmet Güllüoğlu）表示搜救行動進入第3天，團隊人員已感到相當疲倦，再次於瓦礫堆尋獲生還者也成為搜救小組的動力，重新燃起希望，古盧奧盧表示截至目前已從倒塌的房屋中救出105人。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）宣布，將拆除伊茲密爾（Izmir）26處受損嚴重的建築物。歐克台指出殺死人的不是地震而是建築物。司法部長也提到，檢察官已開始調查倒塌的多棟建築。

司法部 地震

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