太陽報：威廉王子4月曾感染新冠肺炎

太陽報報導英國威廉王子曾染疫。圖為他10月21日出席一場在醫院的活動。（美聯社）

「太陽報」今天報導，38歲的英國威廉 王子今年4月曾確診感染2019冠狀病毒疾病，且一度「呼吸困難」，但為了不引發大眾恐慌而未對外公布。肯辛頓宮對報導不願置評。

今年3月底，克萊倫斯宮（Clarence House）公布71歲的英國王儲查爾斯王子確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ），但身體狀況大致良好。他的妻子、72歲的卡蜜拉則沒感染。查爾斯是第一位感染新型冠狀病毒的王室成員，自此之後王室就沒傳出確診病例。

不過，「太陽報」報導，其實威廉王子在父親確診之後不久，也在4月確診。

然而，由於55歲的英國首相強生（Boris Johnson）在查爾斯王子確診後數天確診，且病況危急，一度入住加護病房。威廉王子考慮到若公布首相、王室第一、第二順位繼承人相繼感染新冠肺炎，恐對大眾造成恐慌，因此未對外公布病情。

報導提到，消息人士表示，女王當時發表「後會有期」（We will meet again）演說鼓舞全民士氣，威廉王子決定不要讓大家擔心。

威廉王子接受王室醫師診治後，遵守政府規定，在諾福克郡（Norfolk）安默堡（Anmer Hall）隔離。

令人驚訝的是，威廉王子在4月進行了14次視訊或語音公務。他致電國家醫療保健服務（NHS）醫護英雄致意，在4月9日之後休息7天，4月16日又以視訊方式參加伯明罕的南丁格爾醫院開幕式。

消息人士說：「威廉王子被病毒整得很慘，完全病倒。他一度呼吸困難，周遭所有人都很驚慌。經過醫療人員診治與篩檢後，結果是陽性。這挺令人驚訝，因為他體格健壯也很健康。威廉王子決定一切業務都要照舊。他決心要履行職責。」

消息人士表示，威廉王子認為當時對英國而言有更重要的事情必須進行。「但他從自身經驗得知，每個人都有可能感染這恐怖的疾病，以及大眾必須認真看待第二次封城。」

強生昨天晚間宣布英格蘭地區將從11月5日開始實施禁足令，非必要商店將全數關閉，預計約一個月，直到12月2日解禁。根據最新數據，英國1日新增2萬3254人確診，162人病故。