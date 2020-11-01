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40年來供學生洗盤換餐 「餃子的王將」出町店歇業

中央社東京31日綜合外電報導
日本知名煎餃連鎖店「餃子的王將」京都出町店，讓付不出餐費的學生可洗碗30分鐘交換吃一餐，至今免費提供3萬餐。（取自Google地圖）
日本知名煎餃連鎖店「餃子的王將」京都出町店，讓付不出餐費的學生可洗碗30分鐘交換吃一餐，至今免費提供3萬餐。（取自Google地圖）

讓學生洗30分鐘盤子就能免費換餐的日本餐飲店「餃子的王將」出町店，10月31日為最後一個營業日，過去40年來曾在這裡洗盤換餐的學生們，這幾天相繼從日本各地「回娘家」見恩人。

日本產經新聞報導，「餃子的王將」出町店位於京都市上京區，附近有不少學校，店主是現年70歲的井上定博，由於自己年輕時曾有過為餐費辛勞的經驗，讓他過去約40年來提供學生洗盤換餐。

井上定博這麼做的想法很單純，希望自己幫助過的學生長大後，能再幫助其他年輕人，「如此一來世界就會變美好」；他至今已提供超過3萬份的「洗盤餐」。

由於加盟店主有70歲的年齡上限，今年已屆井上退休之年，讓井上不得已決定收店；他決定關門的消息經媒體披露，讓過去曾在這裡洗盤換餐的學生，接連幾天相繼從日本各地「回娘家」。

10月31日是「餃子的王將」出町店最後一個營業日，開門前就有約10人排隊等待；上午11時開始營業後馬上就客滿。

從距離京都市逾400公里的橫濱市、一早搭首班車來京都的39歲上班族山作政嗣說，沒有錢的大學時代，讓他能用洗盤子換餐的店長，「就是我的恩人」，如此一間充滿回憶的店就要收掉了，真是令人感到寂寞。

井上回憶40年過往說：「最後一天能有這麼多的客人來捧場，我很開心；自己所做的料理可以讓客人的心也富足，讓我覺得自己所做所為確實是正確的，也能用愉快的心情迎接退休。」

日本 退休

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