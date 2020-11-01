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無視封鎖令！法國地方小鎮鞋店、寵物美容店照常營業

編譯林奇賢／綜合外電
法國再度實施封城。(美聯社)
法國再度實施封城。(美聯社)

由於疫情持續惡化，法國實施新一波封鎖措施，但巴黎市郊的一座小城，在當地市長支持下，寵物美容等部分小型店家仍繼續營業。

路透報導，為了遏制新增確診病例激增，法國政府上月30日再度實施封鎖措施。這次，學校將維持開放，但所有非必要商店須暫停營業。

然而，在地方法令的規定下，耶爾（Yerres）這座小鎮中，鞋店等商家仍繼續營業。

耶爾鎮長克洛東（Olivier Clodong）表示，「我想，在人不多的小店買書、買鞋、或買衣服，承擔的風險比大型商場小很多」，他並說讓販售食品的大賣場繼續營業，是不太公平的事。

警察也到當地寵物美容店視察，雖看到業者替狗洗澡，但卻沒有當場開罰單。政府當局曾表示，新封鎖措施才剛上路，所以他們不會太嚴格。

BFM電視台報導，法國其他地方約20個地方首長，也在10月31日讓地方店家繼續做生意。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也已加入聲援獨立書商的行列。伊達戈說，她會允許這些業者繼續營業。伊達戈也呼籲政府允許博物館照常開放，但要有嚴格公衛規定，並設遊客人數上限。

警察 疫情 博物館

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