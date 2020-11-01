越南水災逾230死 女性孕期照護被迫中斷

越南中部連續遭受颱風、豪雨重創，迄今已逾230人死亡。 圖╱GettyImages

越南 中部連續遭受颱風、豪雨重創，迄今已逾230人死亡，女性生活處境因此更為艱辛，她們的生理清潔與孕期照護因天災被迫中斷，還有一名孕婦在乘船赴院分娩途中遭遇不幸。

越南快訊（VnExpress）今天報導，為了協助越南中部6省分的受災女性，聯合國 人口基金（UNFPA）撥款54萬美元，用於發放清潔用品與孕期健康設備及提供生理與孕期健康行動與巡迴服務。

越南中部自10月6日起連續遭遇豪雨與颱風侵襲，出現前所未見的洪災，迄今至少已有230人死亡。被稱為20年來最強颱風的莫拉菲（Molave）10月28日登陸，再次重擊越南中部。

聯合國人口基金指出，越南中部地區至少有550萬人受到這次風災影響，包括逾130萬正處於生育年齡的女性，其中有9萬2000名孕婦，需要不間斷的孕期照護，這些女性即使沒有懷孕，每個月生理期仍需要衛生用品。

聯合國人口基金上週進行的評估指出，越南中部健康設施遭到洪水 與土石流破壞，一些例行的公共衛生計畫像是產前保健、分娩、產後護理及家庭計畫服務被迫中斷。

聯合國人口基金表示，天災造成當地女性無法適當管理個人衛生，也無法獲得衛生棉、衣物、貼身衣物、衛生用品等經期必需品。此外，生活用水缺乏，該去哪清洗布衛生棉、衣物，如何處理使用過的衛生用品也成問題。

在這次風災期間，還傳出一起悲劇。承天順化省（Thua Thien Hue）一名35歲女性10月12日死於前往生產的途中。死者先生當時雇用了一艘船準備將她載到當地衛生所，途中不幸翻船導致孕婦被洪水沖走不治。

聯合國人口基金駐越南代表北原直美（NaomiKitahara）說：「像這樣的緊急情況發生時，生命瞬間就改變了。女人與女孩是受災者當中最為脆弱的群體，她們無須因為生產而死亡，就算遭遇緊急情況也是如此。」