尚比亞恐爆公債違約 凸顯非洲國家債務危機

因為新冠肺炎疫情影響，導致非洲南部國家尚比亞的財務困境惡化。 新華社

非洲南部國家尚比亞的財務困境因新冠肺炎疫情爆發而惡化，如今積欠民間投資 者的一筆債務眼看將違約，使得尚比亞的信用前景堪憂，並凸顯出非洲國家的債務危機。

美聯社報導，尚比亞是全球最大銅礦生產國之一，但多年來債台高築。如今投資者持有的價值30億美元尚比亞歐元債券 已到期，若債權人堅持要求贖回，尚比亞可能被迫背負財務不可靠惡名。

尚比亞已要求寬限6個月償債，債券持有人則尚未做出最後決定。

積欠民間的債務違約，會破壞投資人對尚比亞的看法。尚比亞9月尋求延後支付債券利息時，信評機構惠譽（Fitch）已將其主權信用評等調降至接近垃圾級。

手頭吃緊的尚比亞是非洲國家債務困境一個強有力的例子。一些其他非洲國家欠款對象不僅包括民間債券持有人，也積欠商業銀行和中國 等若干國家大筆債務。

尚比亞當局已將從中國和其他國外來源借得的資金，投入高速公路和機場的數項建設計畫，但這些計畫有時傳出官員貪腐弊案。

從喀麥隆到肯亞，許多撒哈拉沙漠以南非洲國家過去幾年累計發行大量歐元債券，如今債務紛紛將到期，但新冠肺炎（Covid-19，2019冠狀病毒疾病）疫情正加重各方財務負擔。

非洲國家主權債務約有1/3為中國持有，引發外界擔憂，負債沉重的非洲國家可能落入債務陷阱，甚至失去國家主權。