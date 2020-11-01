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愛琴海強震累計53死 土耳其7旬翁困34小時獲救

中央社 / 土耳其1日綜合外電報導
土耳其與希臘遭愛琴海地區強震襲擊，目前至少已有53人死亡、超過900人受傷。 圖╱GettyImages
土耳其與希臘遭愛琴海地區強震襲擊，目前至少已有53人死亡、超過900人受傷。 圖╱GettyImages

土耳其與希臘遭愛琴海地區強震襲擊，目前至少已有53人死亡、超過900人受傷。地震發生約34小時後，救難人員今天在土耳其西部一處倒塌建物救出一名70歲老翁。

美聯社報導，70歲老翁西提姆（Ahmet Citim）今天凌晨0時過後不久脫離瓦礫堆被送往醫院。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）推文寫道，老翁說他一直沒喪失希望。

希臘薩摩斯島（Samos）東北方的愛琴海海域，10月30日下午發生地震。救難團隊今天白天繼續在土耳其伊茲米爾市（Izmir）9棟建物的倒塌地點進行搜救，並拖出更多遺體。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）宣布第3大城伊茲米爾的死亡人數增至51人。薩摩斯島30日另有2名青少年喪生、至少19人受傷。

各界對這場地震的規模說法不一。美國地質調查所（USGS）指規模為7.0，伊斯坦堡（Istanbul）的坎迪里觀測與地震研究所（Kandilli Observatory andEarthquake Research Institute）指規模為6.9，土耳其災害與應變管理署（AFAD）則說規模為6.6。

這場地震在薩摩斯島和伊茲米爾市的塞費里希薩爾區（Seferihisar）引發小型海嘯，塞費里希薩爾區一名老婦因此溺斃。伊斯坦堡等土耳其西部各地和希臘首都雅典都有震感，而且之後已發生數百起餘震。

土耳其災害應變當局表示，光是在土耳其就有近900人受傷。

土耳其境內的老舊建築和管制寬鬆的低價新建案，在地震發生時可能嚴重毀損、釀成死亡。副總統歐克台表示：「殺死人的不是地震，而是建築物。」當局將拆除26棟嚴重毀損的建物。

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