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印太地區掀軍購熱潮 日媒分析指跟此事高度相關

編譯陳韋廷／即時報導

日經亞洲評論1日報導，印太地區的軍購熱潮恐引發軍備競賽，且區域內的經濟成長正讓全球武器出口量直逼冷戰時期水準。此外，跟冷戰時期不同的是，武器出口國主要是為了賺錢而軍售，而非政治考量。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，全球武器出口量已經接近冷戰水準，但自冷戰結束以來，情況已發生巨大變化。

從東南亞到中東的新興經濟體正建立自身軍火庫，阿聯與卡達等中東多國已表達購買F-35匿蹤戰機意願。根據SIPRI數據，中東國家武器進口量日益增加，卡達與沙烏地阿拉伯在2010年代的軍購數量，分別是2000年代的15.6倍和6.6倍。此外，南海緊張局勢加劇也讓越南跟印尼在同期的軍購量，分別成長6.7倍和2.5倍。

印太地區國家的經濟成長帶動了對武器的需求。根據日經針對該地區2018年軍費逾10億美元的68個國家的分析，在將2018年數據跟2009年對比後發現，經濟成長與軍費支出的增加，存在著明顯相關性。一些國家的增加幅度甚至超過國內生產毛額（GDP）的成長幅度，像2018年印尼軍費支出為2009年的2.5倍，但GDP同期增幅僅81%。

印太地區在全球武器消費占比的日益增加，主要因為當地有許多美國的盟邦，例如澳洲、南韓與日本。日本拓殖大學國際學部教授佐藤丙午解釋道：「美國認為，與其部署自己的軍隊，不如出口武器增強盟友軍事能力。」

日經在8月曾報導指出，美國對印太地區盟國核准的軍售金額，在7月達到320億美元，創下歷史新高紀錄。

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