圖輯／萬聖節+藍月亮 無論你在何處都看得見

美國南卡羅來納的Folly Beach，滿月剛升起。(Getty Images)

今年萬聖節 夜空中，高掛罕見的「藍月亮」，也就是同一個月內出現的第二次滿月；根據國家航空暨太空 總署(NASA )，這種相對罕見的情況平均每兩年半會出現一次。

上一次萬聖節巧遇滿月是2001年，但只有中部和太平洋時區可見。

今年是1944年以來第一次所有時區都可見到萬聖節滿月，這表示這是全球各地的人自二次大戰後，可以共同觀賞萬聖節藍月亮。