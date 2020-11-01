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圖輯／萬聖節+藍月亮 無論你在何處都看得見

世界新聞網／輯
美國南卡羅來納的Folly Beach，滿月剛升起。(Getty Images)
美國南卡羅來納的Folly Beach，滿月剛升起。(Getty Images)

今年萬聖節夜空中，高掛罕見的「藍月亮」，也就是同一個月內出現的第二次滿月；根據國家航空暨太空總署(NASA)，這種相對罕見的情況平均每兩年半會出現一次。

上一次萬聖節巧遇滿月是2001年，但只有中部和太平洋時區可見。

今年是1944年以來第一次所有時區都可見到萬聖節滿月，這表示這是全球各地的人自二次大戰後，可以共同觀賞萬聖節藍月亮。

印度的金奈(Chennai)，清真寺與藍月相伴。(Getty Images)
印度的金奈(Chennai)，清真寺與藍月相伴。(Getty Images)
美國南卡羅來納的Folly Beach，孩子們在藍月下沖浪。(Getty Ima...
美國南卡羅來納的Folly Beach，孩子們在藍月下沖浪。(Getty Images)
委內瑞拉的加拉加斯山谷中，微雲掩藍月。(Getty Images)
委內瑞拉的加拉加斯山谷中，微雲掩藍月。(Getty Images)
以色列的耶路撒冷舊城區，教堂尖頂與藍月共同守護子民們。(Getty Images...
以色列的耶路撒冷舊城區，教堂尖頂與藍月共同守護子民們。(Getty Images)
西班牙的馬德里，「月亮永遠都很美麗，呈現我們所知、所愛的漂亮顏色。」(歐新社)
西班牙的馬德里，「月亮永遠都很美麗，呈現我們所知、所愛的漂亮顏色。」(歐新社)
阿根廷的布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)，藍月和河邊的起重機相映成趣。...
阿根廷的布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)，藍月和河邊的起重機相映成趣。(Getty Images)
以色列的耶路撒冷舊城區，教堂尖頂與藍月共同守護子民們。(Getty Images...
以色列的耶路撒冷舊城區，教堂尖頂與藍月共同守護子民們。(Getty Images)

萬聖節 太空 NASA

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