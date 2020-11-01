圖輯／萬聖節+藍月亮 無論你在何處都看得見

美國南卡羅來納的Folly Beach，滿月剛升起。(Getty Images) 今年萬聖節夜空中，高掛罕見的「藍月亮」，也就是同一個月內出現的第二次滿月；根據國家航空暨太空總署(NASA)，這種相對罕見的情況平均每兩年半會出現一次。 上一次萬聖節巧遇滿月是2001年，但只有中部和太平洋時區可見。 今年是1944年以來第一次所有時區都可見到萬聖節滿月，這表示這是全球各地的人自二次大戰後，可以共同觀賞萬聖節藍月亮。 印度的金奈(Chennai)，清真寺與藍月相伴。(Getty Images) 美國南卡羅來納的Folly Beach，孩子們在藍月下沖浪。(Getty Images) 委內瑞拉的加拉加斯山谷中，微雲掩藍月。(Getty Images) 以色列的耶路撒冷舊城區，教堂尖頂與藍月共同守護子民們。(Getty Images) 西班牙的馬德里，「月亮永遠都很美麗，呈現我們所知、所愛的漂亮顏色。」(歐新社) 阿根廷的布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)，藍月和河邊的起重機相映成趣。(Getty Images) 以色列的耶路撒冷舊城區，教堂尖頂與藍月共同守護子民們。(Getty Images) 萬聖節 太空 NASA 上一則 中東、南亞「反法示威」蔓延 高呼斬首、燒馬克宏畫像
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