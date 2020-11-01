日媒：日擬建新型神盾艦 防禦北韓、中國飛彈

日媒報導，日本政府可能建造新型神盾艦來防禦北韓與中國的飛彈威脅。圖為日本神盾艦「秋月號」。(美聯社)

日媒報導，日本 政府可能放棄建造飛彈攔截專用艦，選擇建造搭載「陸基神盾」雷達與飛彈發射系統、且具備自我防護能力的新型神盾艦，來防禦北韓 與中國 的飛彈威脅。

日本讀賣新聞報導，根據不只一位的日本政府相關人士透露，有關日本政府決定放棄部署的「陸基神盾」（Aegis Ashore）替代方案，目前已知以建造新型神盾艦為主進行檢討，目的不光是要防禦來自北韓的彈道飛彈，也假想攔截來自中國、持續高性能化的巡弋飛彈（cruise missile），以保有「整合飛彈防空能力」作為方向。

陸基神盾上的SPY-7雷達及飛彈發射系統，將被轉用在新型神盾艦上；加上飛彈防禦功能，讓新型神盾艦可以擁有因應敵方船艦、潛艦、戰機攻擊的自我防護能力。

至於新型神盾艦的規模，目前已有可能方案出爐，大小跟預定2021年3月服役的神盾艦「羽黑號」（全長170公尺）差不多。

作為陸基神盾替代方案，日本政府原先以建造飛彈攔截專用艦為規劃方向，不過，執政黨自民黨等人士批評，專用艦如果沒有自我防護能力，還必須倚靠其他艦艇提供護衛，讓日本政府決定放棄建造專用艦。

一旦要建造新型神盾艦，除了高額的建造費用，還必須加上將陸基神盾部分組件改裝成可以用在艦艇上的費用，如何抑制整個建造成本是未來課題。

另外，海上自衛隊目前為人手不足所苦，新型神盾艦上人員安排也成未來必須檢討的事項。