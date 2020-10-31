我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約規定外州客「來紐前三天、抵紐第四天」需檢驗

英國確診突破百萬 英相宣布一個月禁足令

英國再度封城 寒冬重創經濟 企業猛打寒顫

中央社／倫敦31日專電
強生今天罕見在周末召開會議後宣布，從11月5日凌晨零時起，民眾應該盡可能待在家中。(歐新社)
強生今天罕見在周末召開會議後宣布，從11月5日凌晨零時起，民眾應該盡可能待在家中。(歐新社)

英國首相強生今天宣布英格蘭將從11月5日開始實施禁足令，直到12月2日解禁。商界大喊吃不消，表示英國經濟想要復甦將更加困難，第二度封城代表企業寒冬即將到來。

英國為了不實施全面禁足令，在10月開始採取分層的3級疫情警報系統，把警報等級分為「中等」、「高」與「非常高」，希望依疫情嚴重程度採取區域性禁令，不至於讓經濟全面陷入停滯。

由於3級疫情警報系統的功效微乎其微，英國緊急科學技術顧問（SAGE）昨天公布文件顯示，英格蘭地區目前的病毒傳染速度比數個月前預測的最糟情境「還要更快」，約為原本預估的4倍左右。

在專家持續施壓下，數周以來一直堅稱不願意實施全面禁足令的強生不得不政策轉彎。

強生（Boris Johnson）今天罕見在周末召開會議後宣布，從11月5日凌晨零時起，除非出門上學、無法在家工作者出門工作（如建築工人）、運動、就醫、上超市購買食物與必要物品，照料他人等目的外，民眾應該盡可能待在家中。

所有酒吧、餐廳必須關閉，僅有外帶。民眾僅能與不同家戶的民眾在室外見面，且一次僅限一人。與3月第一次禁足令不同之處在於，這次大學與各級學校將繼續開放。

「每日郵報」報導，10月初公布的數據顯示英國國內生產毛額（GDP）在8月僅有些許復甦2.1％，距離疫情爆發前的水平仍遠，現在又必須停擺一個月。

強生表示，疫情「讓所有政府都必須在生命與生計之間掙扎，但顯然生命必須擺在前面。」

他表示：「我了解這會對原本就夠辛苦的業界帶來多大困難，我對此感到非常、非常抱歉，留薪停職政策將因此延長至12月。這項政策在春天支持許多業者度過困難。」

英國商會主管馬歇爾（Adam Marshall）晚間表示，政府在疫情期間「模糊不清、走走停停」的政策已然重創市場信心，目前許多業者的狀況比起疫情爆發初期更糟，使得撐過接下來禁足令期間、面對需求驟降比上次更加困難。

英國工業總會（CBI）總裁費爾貝恩（Dame Carolyn Fairbairn）表示：「封城市政府的決定，不是業者。業者和首相同樣想要擊敗病毒，但對許多業者而言，第二次封城代表的是寒冬即將到來。」

英國首相強生今天宣布英格蘭將從11月5日開始實施禁足令，第二度封城代表企業寒冬即...
英國首相強生今天宣布英格蘭將從11月5日開始實施禁足令，第二度封城代表企業寒冬即將到來。(路透)

疫情 英國 封城

上一則

英國確診突破百萬 英相宣布一個月禁足令

下一則

義大利單日新增3萬確診 再創新高 病故人數歐州第二

延伸閱讀

英國確診突破百萬 英相宣布一個月禁足令

英國確診突破百萬 英相宣布一個月禁足令
英國疫情難控！首相最快下周發布全國性封城

英國疫情難控！首相最快下周發布全國性封城
白登首次表態反擊電郵門：毫無根據 WSJ要他說清楚與中國財務往來

白登首次表態反擊電郵門：毫無根據 WSJ要他說清楚與中國財務往來
得養6孩、付前妻大筆贍養費 英相抱怨薪水低不夠用

得養6孩、付前妻大筆贍養費 英相抱怨薪水低不夠用

熱門新聞

俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

2020-10-27 08:54
土耳其和希臘近海發生規模7.0強震，造成土國沿岸城市伊茲米爾至少廿棟建築物受損。（路透）

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

2020-10-30 10:04
墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）失蹤7個多月，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，希望媽媽能再找找，果然在一處垃圾場找到她的遺體。取自臉書

妙齡女失蹤...託夢母「再找找」 5天後垃圾場挖出遺體

2020-10-30 14:10
一名攻擊者今天在南部尼斯市（Nice）聖母教堂內，持刀斬首一名婦女並殺害另外兩人。Getty Images

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

2020-10-29 09:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國人妻玩交友軟體 遇「醜男」扒衣 急向老公求救

中國人妻玩交友軟體 遇「醜男」扒衣 急向老公求救
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他再沒來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他再沒來看我
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡