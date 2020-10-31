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英國確診突破百萬 英相宣布一個月禁足令

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英國確診突破百萬 英相宣布一個月禁足令

中央社倫敦31日專電
英國今天確診人數突破百萬，首相強生（Boris Johnson，圖）晚間宣布英格蘭地區將從11月5日開始實施禁足令，非必要商店將全數關閉，預計為期約1個月，直到12月2日解禁。美聯社
英國今天確診人數突破百萬，首相強生（Boris Johnson，圖）晚間宣布英格蘭地區將從11月5日開始實施禁足令，非必要商店將全數關閉，預計為期約1個月，直到12月2日解禁。美聯社

英國今天確診人數突破百萬，首相強生（Boris Johnson）晚間宣布英格蘭地區將從11月5日開始實施禁足令，非必要商店將全數關閉，預計為期約1個月，直到12月2日解禁。

由於英國的防疫政策各自為政，強生宣布的措施將在英格蘭地區施行，蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭將思考是否跟進，威爾斯目前正實施17天全面性封鎖令，將於11月9日結束。不同於今年3月首次宣布的第一次禁足令，這次大學及各級學校將繼續開放。

英國廣播公司（BBC）報導，根據最新數據，英國31日有2萬1915人確診，326人病故；整體病故人數為4萬6555人，確診人數突破百萬，來到101萬1660人。

這使得英國繼美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、西班牙、阿根廷與哥倫比亞之後，成為第9個確診人數破百萬的國家。不過，由於疫情爆發初期時檢驗並不普遍，英國實際的確診人數預料比百萬更高。

強生下午召開罕見的週六內閣緊急會議後，與首席醫療官惠提（Chris Whitty）、首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）共同出席記者會。

強生表示：「現在必須採取行動，因為我們沒有其他選擇」。他指出，從11月5日起，除非出門上課、無法在家工作者出門工作、運動、就醫、購買食物與必要物品，照料他人等目的以外，民眾應該盡可能待在家中。

在禁足令期間，所有酒吧、餐廳必須關閉，僅有外帶。民眾僅能與不同家戶的民眾在室外見面，且一次僅限一人。

強生表示，他將在11月2日向國會報告，國會預料於4日表決，並於5日正式實施禁足令。

英國10月開始採取分層的3級疫情警報系統，警報等級分為「中等」、「高」與「非常高」。在全面禁足令宣布前，除曼徹斯特、諾丁罕郡等地區為「非常高」之外，倫敦等諸多地區仍在中間的「高」等級。

然而，由於3級疫情警報系統的功效微乎其微，在專家持續施壓下，原先不願意實施全面禁足令的強生今天不得不政策轉彎。

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