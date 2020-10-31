韓國接種流感疫苗後死亡增至83人 以高齡者居多

韓國疾病管理廳（KDCA）今天表示，迄今共有83人在接種季節性流感疫苗後死亡，死者多半是老年人。這些死亡案例引發公眾對流感疫苗安全性的擔憂。（路透）

韓國疾病管理廳（KDCA）今天表示，迄今共有83人在接種季節性流感疫苗 後死亡，死者多半是老年人。這些死亡案例引發公眾對流感疫苗安全性的擔憂。

韓聯社報導，韓國疾病管理廳表示，死者中有72人與流感疫苗接種的關係甚微，其他11起目前正在調查。死者的年齡層分布，以70至79歲最多有37人、其次是80至89歲的34人、接下來是60歲以下的8人，60至69歲則有4人。

韓國衛生當局一再表示，目前尚未發現流感疫苗與死亡的直接關係，並呼籲民眾在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 之際，於冬季來臨前接種流感疫苗。

部分流感疫苗玻璃瓶在配送過程中暴露在室溫下，導致公眾對流感疫苗的安全性更加擔憂。然而，當局表示，安全性沒有問題。

流感疫苗是韓國免費接種計畫的一部分，約有1900萬人具有接種資格，包括青少年及年長公民，迄今已有逾1150萬人接受免費流感疫苗注射，接種率為60.9%。

一般而言，韓國流感季節於11月底至12月間到來。考量到流感疫苗接種後約要兩周才會產生抗體，專家建議人們在11月中旬前接種疫苗。