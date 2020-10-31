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被轟「趁人之危」? 亞馬遜撤回法國黑五購物節優惠宣傳

編譯洪啟原／綜合外電
根據最新的封鎖令，酒吧、餐廳和非必需品事業至少勒令停業到12月1日。美聯社
根據最新的封鎖令，酒吧、餐廳和非必需品事業至少勒令停業到12月1日。美聯社

電商龍頭亞馬遜（Amazon）已撤下在法國為「黑色星期五購物節」優惠活動所打的廣告，因法國政府譴責這項活動對當地的小型商家不公平。法國30日再度實施全國封鎖措施，迫使當地店家停業。

法國30日進入二度全國封鎖，設法控制近來反撲的新冠肺炎疫情，販售非必需品的商家也被迫須停業。

路透報導，亞馬遜發言人表示，已同意在法國停止與「黑五購物節」有關的廣告宣傳。不過，亞馬遜法國官網31日已看見標題為「黑色星期五前」的活動頁面，而且已放上折扣商品。

法國經濟財政部次長蘭榭爾31日在廣播節目Europe 1接受訪問時說，已要求亞馬遜暫停這項宣傳活動，她說，「在20萬家商店必須關門停業時，（亞馬遜如此高調打廣告）實在相當不適合」。這項宣傳活動原訂26日開跑，到11月19日結束。

法國衛生當局30日在官網公告，當日新冠病毒死亡人數激增545人，為4月以來單日最高，死亡總人數達3萬6,546人，確診人數也暴增4萬9,215人，僅次於25日的新增人數，累計確診數達133萬人。

根據當局最新的封鎖令，法國酒吧、餐廳和非必需品事業至少須停業到12月1日，但學校和多數企業則獲准繼續營業。總統馬克宏表示，目標是捍衛公共衛生，並且避免再度衝擊經濟。

亞馬遜 馬克宏 疫情

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