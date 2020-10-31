不敵網購與疫情衝擊 新加坡逾160年羅敏申百貨將熄燈

受到網路購物趨勢及疫情衝擊，擁有超過160年歷史的新加坡本地百貨公司羅敏申（Robinsons）日前宣布將結束營業。中央社

受到網路購物趨勢及疫情 衝擊，擁有超過160年歷史的新加坡 本地百貨公司羅敏申（Robinsons）無預警宣布將結束營業，令不少人大感震驚。消息一出，許多民眾紛紛趕在最後一刻前往購物。

隨著消費者購物習慣的轉變，再加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情衝擊，羅敏申集團昨天宣布，已啟動烏節路麒麟大廈及來福士城兩家店面的清查盤點程序，預計數週內將關閉。

消息傳出當天，羅敏申百貨即出現大批人潮。許多民眾希望在正式結束營業前，把握最後的購物機會，也有不少消費者急著用掉手上的折價券。

記者實地觀察，到了今天，羅敏申百貨的人潮仍未退去，門口依舊可見排隊人龍。

新加坡民眾黃寧玲與丈夫聽到羅敏申百貨公司將關門的消息都很震驚。黃寧玲接受中央社記者採訪時表示，羅敏申百貨商品十分齊全，是她經常購物的地方，每年都有2到3次的促銷活動，很吸引人。

50歲的黃寧玲說，通常在新年、感恩節的時候都到羅敏申百貨買東西。不過，羅敏申百貨可能在今年感恩節前就熄燈了，因此她跟丈夫趕在今天先來購物，把折價券用掉。

羅敏申百貨不僅是當地人常逛的商場，也吸引不少在新加坡的外籍人士光顧。來自菲律賓、在星國工作3年的艾雷拉（Yvonne Herrera）說，她幾乎每個月都會到羅敏申百貨購物。聽到商場將結束營業的消息，她一方面對折扣活動感到開心，但另一方面，百貨關門也表示有人會被裁員，「情緒很複雜」。

綜合「海峽時報」（The Straits Times）、聯合早報等星媒報導，由杜拜零售業集團雅富騰（Al-Futtaim）掌控的羅敏申集團昨天宣布清盤消息，預計未來幾週內將結束營業。

羅敏申一名高階主管表示，對此結果感到遺憾。儘管面臨挑戰，羅敏申團隊仍持續努力，期望在品牌經營上取得成功，但消費者需求及習慣改變導致目標難以達成，「疫情帶來的衝擊更加劇我們面臨的挑戰」。

原本羅敏申在新加坡共有3家分店，今年8月關閉位於裕廊Jem購物中心的店面後，就剩下2家；該集團目前在新加坡聘有175名員工，受關店影響的員工將安排到母公司旗下其他品牌就業 。另外，羅敏申集團也將結束在馬來西亞的零售店業務。

羅敏申集團的前身為Spicer and Robinson，1858年由英國商人羅敏申（Philip Robinson）和監獄官史派瑟（James Spicer）成立。公司一開始的位置是現在的萊佛士坊，隨後多次遷移。

歷史悠久的羅敏申百貨公司挺過無數風雨，包括二戰期間遭轟炸、1970年代又遇到大火，如今卻不敵市場趨勢改變與疫情衝擊，即將走入歷史。