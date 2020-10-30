愛琴海強震引發海嘯 土耳其、希臘22死近800傷

這起強震在土耳其造成20人喪生。(美聯社)

愛琴海地區發生規模7.0強震，土耳其、希臘共22人罹難、近800人受傷，並引發小規模海嘯。強震後，兩個關係不睦的鄰國領導人通電話，強調「站在一起」、「展現團結」。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，西南部伊茲米爾省（Izmir）塞費里希薩爾（Seferihisar）外海於當地時間30日下午2時51分發生規模6.6強震，震源深度為16.5公里。美國 地質調查所（USGS）測報這起地震 規模為7.0，震源深度為10公里。報導指出，這起地震持續15秒。

截至震後10小時，這起強震在土耳其造成20人喪生，799人受傷，近20棟建築全倒。半島電視台（Al Jazeera）報導，希臘薩摩斯島（Samos）有1名男孩、1名女孩因建物牆面倒塌喪生。

希臘薩摩斯島也在地震後出現海水倒灌。(美聯社)

強震並引發小規模海嘯，在土耳其造成1人溺斃。土耳其的電視畫面和上傳社群媒體 的影片可看到冰箱、椅子、桌子在川流街頭的大水中載浮載沉。國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）畫面顯示，多部汽車受到大水衝擊而碰撞在一塊，其中一部車的尾部甚至堆疊到另一部車的引擎蓋上，不難想見水流的力道。

國營希臘電視廣播公司（ERT）也報導，地震在薩摩斯島引發「迷你海嘯」。當局發布海嘯警報，要求薩摩斯島居民遠離海岸地帶。

據土耳其災害與應變管理署，截至子夜，主震震央附近的愛琴海域已發生逾230起餘震，規模最大的達到4.8。下午強震3個多小時後，距西南部愛丁省（Aydin）庫沙達瑟（Kusadasi）30.3公里的愛琴海又發生另一起規模5.1地震，震源深度為7.73公里。

伊茲米爾民眾在戶外避難，驚魂未定。(美聯社)

主震震央位在土耳其海岸外17公里的愛琴海中，但是沿土耳其愛琴海岸和馬爾馬拉海（Marmara）地區都有感，包括伊斯坦堡。希臘東部各島嶼同樣都受地震波及，就連首都雅典也有感。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，截至子夜，搜救團隊已結束在4棟全倒建物的任務，將漏夜對其他13棟全倒建物進行搜救。電視畫面顯示，身穿制服的搜救人員站在倒塌而且扭曲變形的建物上方，以電鋸等破壞器材作業，試圖開闢進入建物的通道；其他隊員則以徒手接力方式搬移瓦礫堆。

愛琴海強震衝擊土耳其、希臘。兩個關係不睦的鄰國領導人相互推文強調「站在一起」、「展現團結」。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）30日晚間發推文表示，已致電土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），對衝擊兩國的強震造成生命損失表達哀悼。他寫道：「不論我們有什麼分歧，這是雙方人民必須站在一起的時候。」

艾爾段稍晚回推文說：「土耳其也一樣，一直都準備好了協助希臘療傷。」他強調：「兩個鄰國於艱難時刻展現團結，其價值更勝現實生活中的許多事。」

土、希對東地中海大陸棚和當地潛在能源權利的主張重疊。土耳其地質考察船8月間開赴希臘、賽普勒斯和土耳其都聲稱擁有主權的水域進行探勘，安卡拉和雅典數週以來相持不下，區域緊張升高。直到發生這起災難性強震，雙方才罕見地相互表達善意。

這起強震在土耳其造成20人喪生。(美聯社)

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，規模較小的地震和餘震幾乎每天都會發生數十次。北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。

北安那托利亞斷層1999年8月17日發生錯動，引發伊茲米特（Izmit）規模7.4強震，長達37秒地震造成馬爾馬拉海地區（Marmara region）的多個省共約1萬8000人死亡、逾4萬3000人受傷，是當地自1939年以來傷亡最慘重的災難。

東部艾拉齊省（Elazig）今年1月24日發生規模6.8強震，為土耳其近期重大震災。那起地震造成41人喪生，逾1600人受傷，數百棟建築倒塌。