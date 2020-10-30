愛琴海7.0強震 土耳其17死 救出4生還者

愛琴海地區發生規模7.0強震，土耳其伊茲米爾災情慘重。(路透)

愛琴海地區發生規模7.0強震，土耳其伊茲米爾災情慘重。21年前於921地震 隔天抵台灣 救災的伊斯坦堡志工團體「搜救協會」旋即投入搜救，已在瓦礫堆下救出4名生還者。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，西南部伊茲米爾省（Izmir）塞費里希薩爾（Seferihisar）外海於當地時間下午2時51分發生規模6.6強震，震源深度為16.5公里。美國地質調查所（USGS）測報這起地震規模為7.0，震源深度為10公里。

強震重創土耳其觀光城巿、第3大城伊茲米爾。截至震後8小時，地震造成17人喪生，逾700人受傷，近20棟建築全倒。強震並引發小規模海嘯，造成1人溺斃

「搜救協會」（AKUT） 發言人于杰爾（Tolga Yücel）今晚在電話中告訴中央社記者，AKUT於震後第一時間派出54名隊員、4隻搜救犬赴伊茲米爾巿4處倒塌建物進行搜救。

他指出，截至晚間，隊員們已自伊茲米爾省政府協調中心（Izmir Valilik Koordinasyon Merkezi）倒塌大樓的瓦礫堆下救出4名生還者。

1999年台灣921強震發生後，AKUT曾派17名隊員參加921地震的土耳其救難隊，一行人地震隔天抵達台灣，並於震後50小時在倒塌的彰化縣員林鎮龍邦富貴名門大樓瓦礫堆下救出一名住戶。

于杰爾感謝台灣民眾於1月底、2月初踴躍捐款，讓AKUT備妥充足資源，於災難發生後旋即投入搜救。他說：「感謝台灣民眾慷慨解囊，讓我們能夠立刻投入工作。」

土耳其東部艾拉齊省（Elazig）1月24日發生規模6.8強震，造成41人喪生，逾1600人受傷，數百棟建築倒塌。台灣民眾感念土耳其於921地震時不遠千里即刻救援的情誼，於震後上AKUT的社群媒體 平台留言，為隊員加油打氣。

AKUT的臉書帳號當時因而湧入數以千計來自台灣的留言，捐款專戶也接獲為數眾多台灣捐款。AKUT秘書長阿克托蓀（Zeynep Aktosun）當時曾向中央社記者證實，土東強震後，台灣是AKUT「在土耳其之外最主要的捐款來源國」、「你們的留言更是我們最大的鼓舞，志工們一邊看留言，一邊感動落淚」。

AKUT當時因而在臉書和推特帳號用中文和土耳其文發文說「感謝我們遠方的朋友們」，並貼出土耳其和中華民國國旗彰顯情誼。

愛琴海強震搜救工作持續進行中。于杰爾表示，AKUT將繼續配合當局，會堅守崗位直到官方宣布任務結束。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導引述土耳其災害與應變管理署表示，其中1名死者因為地震引發的「小規模海嘯」而溺斃。上傳社群媒體的影片可以看到地震後街道湧入大量海水。報導指出，當地為伊茲米爾省塞費里希薩爾（Seferihisar），水高約1公尺。

伊茲米爾省長考謝爾（Yavuz Selim Kosger）表示，已自瓦礫堆下救出70人。

地震發生第一時間的電視畫面可以看到巿區多處地點出現建物倒塌而引發的漫天煙塵。伊茲米爾巿長索耶（Tunc Soyer）表示，近20棟建物全倒。

報導指出，伊茲米爾巿民擔心還會有強烈餘震，有人入夜後還不願意回家，「救護車鳴笛聲在街道上此起彼落」。