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民調：美國選總統若歐洲人有投票權 白登壓倒勝

中央社巴黎30日綜合外電報導
一份民調顯示，若是歐洲人前往投票所，白登將大勝川普。圖為30日白登在德拉瓦登機飛往愛阿華。(美聯社)
一份民調顯示，若是歐洲人前往投票所，白登將大勝川普。圖為30日白登在德拉瓦登機飛往愛阿華。(美聯社)

距離美國總統大選投票日剩下不到一周的時間，一份30日公布的民調顯示，若是歐洲人前往投票所，民主黨的候選人白登將大勝現任總統川普，凸顯川普在歐洲不受歡迎。

根據法國民調機構BVA所做的這項調查，英國、法國、德國、義大利與西班牙這歐洲5國中，以德國人最挺白登（Joe Biden），66%的受訪者表示，若有投票權，他們支持這位民主黨提名的人選。

只有不到一成、8%的德國受訪者願意票投川普（Donald Trump），27%表示未決定或棄權。

5國中最挺川普的是義大利，不過也只有15%的受訪者說會投他。白登在這個南歐國家獲得42%的受訪者支持，幾乎是川普的3倍。

回顧過去川普的4年任期，整個歐洲最不滿意的作為，包括他拍板美國退出2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）。除了西班牙有兩位數11%受訪者支持川普的作法，其他國家僅個位數。

而川普下令在美墨邊境築高牆，在歐洲也是獲得的噓聲高過掌聲，其中以英國贊同的受訪者最多，但也只有17%。

絕大多數歐洲人表示關注這屆美國總統大選。像是德國將近85%受訪者密切注意這場誰入主白宮的競爭，其他國家則是約70%。

被問到自己一般來說對美國的觀感，只有22%的德國受訪者持正面評價，是5國中最低；次低的英國比德國高12個百分點；義大利的受訪者在5國中對美國最有好感，38%持正面評價。

BVA表示，這項在10月間執行的調查遍及10國，共訪問1萬1737名受訪者。

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