白登勝出將讓美歐關係恢復以往？專家拿此事點醒歐洲人

美國總統候選人白登29日在佛州造勢並呼籲選民投票。Getty Images

德國 前副總理蓋博瑞29日說，歐洲認為白登 當選美國 總統後將讓美歐關係恢復昔日輝煌的人，恐須重新思考。

他在接受Yahoo財經訪問時指出，就外交政策來說，無論川普與白登誰勝出，幾乎沒什麼差別，因「今日的美國將永久地較少關注歐洲，而更關注太平洋地區」。

目前擔任大西洋橋樑聯合會（Atlantik Brücke）主席的蓋博瑞說：「我們今天看到川普領導下的情形，也許是這種發展的誇張形式，但他不是導火線，而是曾稱『美國是太平洋國家』且宣布重返亞洲的歐巴馬。坦白說，這符合歐洲利益，我們歐洲人無法獨自平衡這種重心轉往亞洲的局面。」該非營利組織在1952年成立，旨在發展德國與美國之間政商關係。

蓋博瑞與許多地緣政治分析師與歐洲領袖一樣認為，歐洲應致力於主權問題，並開始團結捍衛自身利益。

蓋博瑞指出，白登政府可能希望再跟歐洲結盟並珍惜這一夥伴關係，但「這不會解決歐洲的問題，只有歐洲增強地緣政治影響力，這樣我們才能成為一個美中俄三國認真看待的一個夥伴」。

德國智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）負責人普格利林29日也說，歐洲人可能認為若白登當選，美國與歐盟關係將回到原來的樣子，但即便是白登也會受到結構性過程的束縛。