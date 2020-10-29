尼斯、亞維儂、里昂… 法多起攻擊 啟動「哨兵行動」

法國警方表示，法國南部城市尼斯29日早上發生攻擊案，一名男子在聖母院持刀傷人，造成3人死亡和數人受傷。（Getty Images）

法國今天發生一連串攻擊事件，尼斯天主教堂內早上發生恐怖攻擊，3人慘遭殺害；亞維儂、里昂也傳出攻擊者持武器在街上揮舞威脅的事件。國際領袖紛紛譴責暴行，表示與法國站在一起。

南部尼斯市（Nice）一座聖母教堂內今早驚傳恐怖攻擊事件，造成3人喪生，其中一人據傳遭到持刀歹徒斬首、一位教堂司事遭到割喉，另一人則是在企圖逃到隔壁咖啡廳時遭到兇手追砍，最後在送醫途中不治。

尼斯市長埃斯特羅（Christian Estrosi）表示，攻擊者受傷被捕之前，曾反覆高喊「真主至大」（Allahu Akbar），目前案件已交由反恐單位偵辦。

據悉，尼斯案攻擊者是21歲名為奧伊薩育（Brahim Aouissaoui）的突尼西亞人，在法國沒有身分，也沒有申請庇護，9月經義大利 拉姆培杜薩島（Lampedusa）進入歐洲，10月初才抵達法國。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）下午2時左右，在內政部長達馬南（Gerald Darmanin）與埃斯特羅等人的陪同下抵達現場。

馬克宏向媒體表示：「我們被攻擊，是因為我們的價值，因為我們的自由，因為這塊土地上自由信仰的可能性...我們絕不退讓。顯然地，遭攻擊的是法國。」

他也宣布將投入3千到7千軍人進行「哨兵行動」，讓原本投入戰場的軍隊進駐主要都市，協助巡邏和保護市民。

尼斯攻擊事件2小時後，約上午11時許，南部城市亞維儂（Avignon）又發生一名持槍歹徒威脅並試圖攻擊員警的案件，最後嫌犯遭警察 開槍擊斃，目前尚無法確定是否為恐怖攻擊。

未料下午近3時左右，中部大城里昂（Lyon）也傳出一名身穿傳統服飾的26歲阿富汗籍男子持30公分長刀在街上揮舞，所幸及時遭警方逮捕，未釀成另一起悲劇。

總理卡斯克特斯（Jean Castex）下午在國民議會上宣布法國國土進入啟動反恐安全計畫（Vigipirate）的最高層級「攻擊警示」，並表示明早將召開國防會議。反恐安全計畫為行政警戒系統，是法國遭遇恐怖攻擊時的預防和保護措施。

而法國駐沙烏地阿拉伯大城吉達（Jeddah）領事館今天也遭到一名持刀的沙國男子侵入，一名警衛受到輕傷，事後凶嫌已被捕偵辦。

法國遭受一連串恐怖攻擊，國際領袖今日也紛紛向法國表達支持與同仇敵愾，包括聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、伊斯蘭教開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar Mosque）大伊瑪目、天主教教宗方濟各（Pope Francis）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相強生（Boris Johnson）與美國總統川普（Donald Trump）等。

歐洲理事會晚間也針對法國一連串恐攻發表共同聲明，寫道：「我們對於法國發生的恐怖攻擊感到震驚與難過。我們用最嚴厲的字詞譴責這些等同於攻擊我們共同價值的行徑。在這場對抗恐怖主義與暴力極端主義的共同且持續戰役中，我們團結並堅定地與法國站在一起。」

土耳其也放下近日與法國的齟齬，表示「強烈譴責尼斯的野蠻攻擊」，並傳達對法國的支持。

土耳其外交部新聞稿寫道：「我們強烈譴責今天在尼斯聖母教堂內發生的攻擊事件，同時表達我們對受害者親屬的哀悼...面對恐怖主義與暴力，我們和法國人民站在一起。」

尼斯教堂攻擊案凶嫌母國突尼西亞也對此表達強烈譴責，並已開始針對嫌犯展開調查。