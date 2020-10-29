龐培歐訪印尼談宗教自由 鼓勵為維吾爾人發聲

美國國務卿龐培歐(右)29日與印尼總統佐科威(左)會面。美聯社

美國國務卿龐培歐 今天說，中國 試圖說服印尼 ，維吾爾族沒有受苦，他們渴望享受中國政府領導下的現代生活與利益。他呼籲印尼宗教領袖看看實際情況，仔細想想這是不是事實。

目前造訪印尼的龐培歐（Mike Pompeo）今天以宗教自由為主題發表演說，印尼兩大伊斯蘭組織伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama，NU）及穆罕默迪亞協會（Muhammadiyah）等多位伊斯蘭宗教領袖出席。

龐培歐說，對不同宗教的包容是印尼成功的關鍵之一，印尼展現不同信仰、不同族群、不同政治意識形態的族群如何和平共存，是透過民主解決歧見的模範。

他表示，伊斯蘭教士聯合會及穆罕默迪亞協會代表數千萬的穆斯林，他們都相信民主的興盛必須重視容忍。在宗教褻瀆、歧視不同宗教的現象愈趨普遍之際，他有信心，印尼的宗教領袖能出面制止這些打擊多元主義的作為。

龐培歐說，中國共產黨打壓各種宗教信仰者，這是對宗教自由「最嚴重威脅」，中共試圖說服全世界，它對新疆維吾爾族的「殘忍」統治是要對抗恐怖主義與脫貧。然而，沒有任何反恐作為能合理化逼維吾爾人在齋戒月吃豬肉、摧毀清真寺，也沒有任何減貧作為能合理化強制小孩到寄宿學校「再教育」。

龐培歐說，中共也試圖說服印尼，不要去看維吾爾穆斯林受到的苦難，要相信中共編織的美好故事，相信維吾爾人渴望放棄自身的宗教與文化認同，享受中共領導下的現代生活與利益，「當你們聽到這些時，我希望你們仔細想想，看看實際情況，聽聽倖存者和他們家人的故事，思考威權政權如何對待反抗者」。

龐培歐表示，已有數百份有公信力的報告呈現新疆的現況，他也曾親耳聽到哈薩克族穆斯林在新疆再教育營的故事，讓他充滿眼淚、憤怒和捍衛宗教自由的決心。他相信印尼也會為正義挺身而出，因為「這是伊斯蘭的傳統，也是印尼的傳統」。

許多國家非常關切中華人民共和國對維吾爾人的迫害，但印尼對此議題卻始終沈默。

2019年外界指稱中國安排伊斯蘭教士聯合會、穆罕默迪亞協會的領袖到新疆參觀，但他們否認接受中國招待。之後伊斯蘭教士聯合會總主席沙伊德（Said AqilSiradj）曾說，伊斯蘭在中國發展得很好，中國確保穆斯林信仰自由，沒有暴力對待。

美國國際媒體署（USAGM）出資的網路媒體Benarnews於23日報導，印尼9月將4名被控涉恐怖主義在印尼服刑的維吾爾人遣送中國，印尼政府至今對此不予置評。

龐培歐今天與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會面。根據印尼總統府的新聞稿，兩人討論強化經濟與國防合作等雙邊關係及區域議題。