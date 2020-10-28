圖輯／法國宣布再封城 花都巴黎夜深沉

法國總統馬克宏宣布，由於第二波疫情發展超出預期，因此全國將於30日凌晨0時正式進入二度封城，將至少持續至12月1日。法國目前58%重症病房是新冠病患。(美聯社) 歐美新冠肺炎疫情再起，德國、法國等歐洲國家28日確診人數攀升，下令再次全國性地封城。 法國總統馬克宏宣布，由於第二波疫情發展超出預期，因此全國將於30日凌晨0時正式進入二度封城，將至少持續至12月1日。民眾在家觀看電視，聆聽馬克宏的講話。(Getty Images) 法國總統馬克宏宣布，全國將於30日二度封城。圖為一名男子走過商店櫥窗，店內每個模特兒都戴上口罩。(歐新社) 法國總統馬克宏宣布，全國將於30日二度封城。圖為巴黎La Defense商業區，人們坐在階梯上。(Getty Images) 法國總統馬克宏宣布，全國將於30日二度封城。圖為法國傳染病部門主管戴口罩在醫院前留影。(Getty Images) 法國總統馬克宏宣布，由於第二波疫情發展超出預期，因此全國將於30日凌晨0時正式進入二度封城，將至少持續至12月1日。圖為一輛警停在車凱旋門前控制宵禁秩序。(Getty Images) 疫情 封城 德國 上一則 歐洲疫情持續惡化！德國、法國二度封鎖全國至少1個月
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