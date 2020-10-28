圖輯／法國宣布再封城 花都巴黎夜深沉

法國總統馬克宏宣布，由於第二波疫情發展超出預期，因此全國將於30日凌晨0時正式進入二度封城，將至少持續至12月1日。法國目前58%重症病房是新冠病患。(美聯社)

歐美新冠肺炎疫情 再起，德國 、法國等歐洲國家28日確診人數攀升，下令再次全國性地封城 。