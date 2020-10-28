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查理周刊漫畫 諷土耳其總理 土國嚴厲譴責將採行動

中央社／安卡拉28日專電
法國「查理周刊」以侮辱性漫畫嘲諷土耳其總統厄多安，土耳其外交部今晚召喚法國大使館代辦，對如此挑釁表達「嚴厲譴責」，並將依循外交和司法程序，對周刊採取行動。(歐新社)
法國「查理周刊」以侮辱性漫畫嘲諷土耳其總統厄多安，土耳其外交部今晚召喚法國大使館代辦，對如此挑釁表達「嚴厲譴責」，並將依循外交和司法程序，對周刊採取行動。(歐新社)

法國「查理周刊」以侮辱性漫畫嘲諷土耳其總統厄多安，土耳其外交部今晚召喚法國大使館代辦，對如此挑釁表達「嚴厲譴責」，並將依循外交和司法程序，對周刊採取行動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近發表一系列被視為反伊斯蘭的言論，並且力挺嘲諷刊物「查理周刊」（Charlie Hebdo）刊印嘲諷伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，引發法、土嚴重外交風波，事件愈演愈烈。

厄多安（Recep Tayyip Erdogan）24日表示，馬克宏「該上精神科去做檢查」，法國隨即召回駐土耳其大使馬格羅（Herve Magro）強烈抗議。

最新一期查理周刊封面刊登漫畫嘲諷厄多安，他今天在正義發展黨（AKP）國會黨團會議中作出回應。

據國營土耳其廣播電視公司（TRT）中文網報導，厄多安說：「此前在法國刊印有關先知穆罕默德的醜陋和不道德漫畫的雜誌，現在又把諷刺我本人的漫畫刊登在雜誌封面上。我沒有看這一漫畫，因為我認為看到雜誌刊登的這類不道德內容，對我來說是很殘酷的。關於這些侮辱我先知的跳樑小丑，我無需多言」。

厄多安稍早已就「公開侮辱總統」罪，對查理周刊總編輯畢雅爾（Gerard Biard）和漫畫家博帝（Alice Petit），向安卡拉首席檢察官辦公室提起刑事訴訟。訴狀指出，查理周刊封面刊印諷刺厄多安漫畫，此舉不屬於新聞自由的範圍。

外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，將在國際上對查理周刊採取法律行動。他說：「我們將會依循法國和國際的外交和司法程序，（土耳其）已經啟動調查。」他排除將會召回駐法國大使。

安卡拉首席檢察官辦公室在聲明中指出：「已經根據土耳其刑法第12、13和299條，就侮辱總統罪，對查理周刊雜誌的行政主管啟動調查。」

法國「查理周刊」以侮辱性漫畫嘲諷土耳其總統厄多安，土耳其外交部今晚召喚法國大使館...
法國「查理周刊」以侮辱性漫畫嘲諷土耳其總統厄多安，土耳其外交部今晚召喚法國大使館代辦，對如此挑釁表達「嚴厲譴責」。圖為厄多安總統。(美聯社)
法國「查理周刊」以侮辱性漫畫嘲諷土耳其總統厄多安，土耳其外交部今晚召喚法國大使館...
法國「查理周刊」以侮辱性漫畫嘲諷土耳其總統厄多安，土耳其外交部今晚召喚法國大使館代辦，對如此挑釁表達「嚴厲譴責」，並將依循外交和司法程序，對周刊採取行動。(歐新社)

馬克宏 刑事訴訟 大使館

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