法國疫情太嚴重 全國二度封城 禁公私聚會 出門需文件

法國總統馬克宏宣布，由於第二波疫情發展超出預期，因此全國將於30日凌晨0時正式進入二度封城，將至少持續至12月1日。法國目前58%重症病房是新冠病患。(美聯社)

法國總統馬克宏 今晚宣布，由於第二波疫情 發展超出預期，因此全國將於30日凌晨0時正式進入二度封城 ，將至少持續至12月1日，但學校不會關閉，要出門的民眾需要出示證明。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今晚宣布必須採取進一步措施以遏止病毒，他在電視演說中表示：「我決定從30日開始再度封城，以阻止病毒。全國都在範圍內，除了海外屬地會有些許調整。學校會繼續上課，工作繼續，療養院也都能接受訪客。」

就如同第一次封城，民眾還是能出門工作、看病、鄰里互相協助、買菜或出門透氣，但私人聚會必須排除，公共聚會也將禁止。馬克宏說：「要回歸外出證明。」

接待民眾的公家機構將關閉。被迫停業的公司每個月最多可獲得1萬歐元（新台幣約33.6萬元）津貼，救濟企業以防止大量裁員的「部分失業金」也將繼續。

全國封城將從29日跨至30日的半夜正式上路，至少持續到12月1日。明天國會也將會對此進行辯論與投票。

馬克宏表示每15天都會評估一次情況，以瞭解是否能鬆綁規範。「15天內遵守嚴格規定，若15天後情況得到控制，我們就能再重開一些店家。希望能保住珍貴的聖誕與新年假期。我們的目標是從現在每天新增4萬確診病例，降到每天5千人」。

馬克宏坦言：「清晰的情勢讓我必須承認我們做得還不夠。病毒擴散的速度是即使最悲觀的預測都沒有料想到的。感染人數在兩週之內倍數增長。和第一波疫情不同，全國現在都處在警戒邊緣。」

醫院負荷情形是疫情重要指標之一。馬克宏指出，依照目前情況，法國到11月中便會有9千名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重症病患。據法媒指出，全法國重症病床總數為5800張。馬克宏表示，部分地區的醫院甚至必須開始延後心臟或癌症手術。

馬克宏呼籲：「我們每個人都需要拿出責任感 …盡可能地待在家裡，遵守規定。成功與否端賴你我的公民意識。每分每秒都很重要。」

法國今天新增3萬6437名病例。總理卡斯特克斯（Jean Castex）法國時間明天下午將會進一步說明更多封城細節。

為何法國疫情持續失控？探討原因的分析專文不少，但眾說紛紜，目前都尚未匯集成統一的意見。

醫學中心外科醫師暨「法國目標黨」（Objectif France）的公衛政策負責人皮魯茲（Guy-André Pelouze）在新聞網站Atlantico的專文寫道，其中一個原因便是缺少確診病患的制度性隔離，「這是我們一直都不願意做的」。

他指出兩個能減緩或停止疫情的方式，就是個人保護與隔離感染者。皮魯茲表示：「醫師從14世紀開始就知道要在疫情爆發時隔離病患，我們卻放棄了這個方法，這是完全不理智的。」

他寫道：「隔離在這場疫情中成了部分國家不可說的詞，也包括法國。是因為它會影響人身自由而成為政治禁忌嗎？還是因為衛生主管機關行動毫無章法？還是兩者皆是？」

皮魯茲強調，法國從一開始就完全沒有追蹤確診病患與確實隔離人員的數據。英國廣播公司（BBC）電視台9月30日公布的一份報告也顯示要求確診人士自主隔離是非常沒有效率的，34%的人即使確診也會因需要照顧他人而外出，21%的人會選擇照樣上班，還有17%的人一樣會和朋友聚會，如此一來，就喪失了隔離的真正意義。

「法蘭西西部報」（Ouest France）也分析了政策效率不彰的原因之一，就是學校仍未關閉。日內瓦大學全球衛生研究所所長法拉歐（Antoine Flahault）向BFM電視台（BFMTV）指出，「我認為學校在11月2日諸聖節假期後，應該開始關閉」。

法國高等公衛研究學院（EHESP）的流行病學家魯（Jonathan Roux）則表示：「我會傾向關閉大學，因為那裡發現較多的群聚感染。」

也有部分官員表示儘管在公共場合民眾遵守規範，保持距離佩戴口罩，但親友間聚會或活動頻繁使得疫情居高不下。

先前重災區勃根地-弗朗什-康地（Bourgogne-Franche-Comté）醫療衛生署（ARS）負責人佛洛宏丹（Didier-Pier Florentin）向媒體表示：「9月底10月初疫情開始飆升，這一定和運動、社交活動有關，人們開始移動，參加婚禮葬禮，不一會口罩就摘下來了。」

醫療衛生署指出，「現在65歲以上感染的長者，大部分都不是療養院裡的，而是參與社交活動而沒有意識到危險的人」。