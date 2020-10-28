加拿大染疫死亡人數破萬 杜魯道罕露悲傷情緒

圖為民眾戴著口罩參觀位在加拿大多倫多的里普利水族館。美聯社

第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 席捲加拿大 各地，全國病歿總數突破一萬人，總理杜魯道今天難過地說這是可怕的國家悲劇，他還預測加拿大將度過「艱難的冬天」。

加拿大的確診病例數持續攀升，境內數個省份已針對公眾聚會及室內活動實施新的限制措施。加拿大今天通報新增2674起確診病例，累計確診總數增至22萬2887例，染疫不治人數則突破1萬關卡。

杜魯道（Justin Trudeau）在記者會被問到，加拿大人度過了7個多月的疫情期而感到疲倦，他罕見表達了自己的情緒和挫折說：「這很糟糕，真的很糟糕。」

此前，杜魯道曾多次透過電視發表全國談話，向國人聲稱政府正盡其所能應對疫情危機。

加拿大人口第二大省魁北克（Quebec）是全國疫情最嚴重的地區，今天通報新增963起確診病例、19人病歿。

由於平均每天新增大約1000起確診病例，魁北克省昨天已經延長蒙特婁市（Montreal）等疫情熱區的酒吧、健身 房及餐館停業時間。

另外，亞伯達省（Alberta）昨天已將社交聚會人數限制在15人，卑詩省（British Columbia）也對聚會人數實施了更多限制。

杜魯道在記者會還說道：「這會是一個艱難的冬天，但春天和夏天總會到來，情況會好轉。」