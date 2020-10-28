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歐洲疫情「火箭式飆升」 全球確診已破4390萬人

記者邱宜君／綜合報導
澳洲維多利亞州10月26日起宣告本土開始零確診，圖為墨爾本的皇家拱廊，前來購物並用餐的顧客戴上口罩。（歐新社）
澳洲維多利亞州10月26日起宣告本土開始零確診，圖為墨爾本的皇家拱廊，前來購物並用餐的顧客戴上口罩。（歐新社）

新冠肺炎全球確診人數目前已達4390萬人，再過一個星期，恐將超過兩個台灣的總人口，達到4600萬人，全球五大洲防疫面臨的嚴肅議題各有不同。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今透過直播報告全球疫情時分析，歐洲是現在疫情最嚴重的區域，必須盡可能控制感染速度；美國的確診和復原人數落差大，要更多投入治療；南美洲的要務是減低死亡，至於印度及非洲，通報人數及死亡人數都要繼續維持趨緩。

陳秀熙說，歐洲確診數正以加速度成長，新增曲線幾乎是陡直的，上周單周確診新增超過148萬，單周死亡人數也超過1.2萬人，死亡曲線回升中，看得出醫療能量已經供不應求。疫情以法國居首，英、俄、義、西、捷、波居次。陳秀熙說，新冠肺炎現在在歐洲的傳播速度很驚人，歐洲各國必須採取非常有智慧的防疫措施，否則疫情在歐洲一定會不斷蔓延。

德國疫情原本疫情控制的很好，10月卻也失守，首都發生率上升，頒布口罩令、夜間娛樂限制、校園安全限制之後，爆發大規模抗議行動。愛爾蘭因觀光旅遊傳播病毒，疫情嚴重程度已超過第一波，死亡集中在北。愛爾蘭政府宣布10月22日全國封城六週，是歐洲第一個全國封鎖的國家，酒吧餐廳只能外賣，人民活動範圍也受到限制。

陳秀熙表示，美國疫情曲線沒有歐洲這麼陡直，但是也持續上升，單日新增個案創下8萬人新高，案例數即將突破1000萬人，疫情集中於德州、伊利諾州、威斯康辛州、加州、佛州。美國最大的問題是復原人數與確診人數有較大的差距，顯示美國可能需要更多投入治療。

陳秀熙說，死亡人數居高不下是南美國家疫情的致命傷，巴西疫情趨緩，目前是全球第三期臨床試驗最重要的場域之一，但哥倫比亞和阿根廷疫情都還在上升，墨西哥北部也因疫情上升而重新封鎖。非洲疫情此起彼落，肯亞第二頗疫情再起，本週新增破新高國家有摩洛哥、利比亞、肯亞、安哥拉。

陳秀熙表示，好消息是南美洲有八個國家單日親增個案小於1000例，國家疫情控制最佳的是烏拉圭，每日平均新增個案大約只有20例，因其政府在首例出現後就關閉所有公共場所，度假勝地海灘仍對外國人保持封閉。澳洲維多利亞州10月26日起宣告本土開始零確診，紐西蘭10月17日出現本土個案後只有新增五例本土個案，沒有更多疫情，顯示大洋洲疫情控制得宜。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今透過直播報告全球疫情時分析，全球五大...
台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今透過直播報告全球疫情時分析，全球五大洲防疫面臨的嚴肅議題各有不同。（截自直播）

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